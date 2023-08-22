بالأسماء، إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق طنطا - كفر الشيخ

حصلت "فيتو" على أسماء الـ ١٠ أشخاص مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق طنطا - كفر الشيخ الدولي بالقرب من مدخل مدينة طنطا.

وأسماء المصابين هي: عادل سعيد احمد أنور يبلغ من العمر 66 عاما ومصاب باشتباه نزيف في المخ، وكمال محمد النادي -53 عاما اشتباه كسر بالذراع الأيسر، وسعيد محمد النادي- 42 عاما اشتباه كسر بالضلوع،و تامر احمد محمد -44 عاما كسر مضاعف بالساق اليسري،و سعيد سعد الدين عواد 72 عاما،كدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، وجميل علام عواد -59 عاما اشتباه كسر بالضلوع، ومحمد وجدي محمد احمد- 22 عاما، اشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسري وخلع بالكتف الايمن،و احمد محمد بدر 49 عاما كسر بالساعد الأيسر ومابعد الارتجاج وجروح بالوجه والرأس، ومصطفي محمدي ابراهيم حسن -25 عاما اشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

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وكانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص مما أسفر الحادث عن إصابة ١٠ أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى المنشاوى العام بطنطا لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأرمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.