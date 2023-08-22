التدخل السريع ينقذ امرأة أصبحت بلا مأوى بعد تطليقها في الغربية

نجح الدكتور خالد ابو المجد رئيس فريق التدخل السريع ورئيس للجنة مواطن بلا مآوى الرئاسية بالغربية من انقاذ مواطنة مصابة بعدم الحركه مواليد1981 من التشرد بالشارع لعدم وجود اهل لها بعد ان تخلى عنها زوجها حسب اقوالها واقوال اهل الخير.

وقال رئيس فريق التدخل السريع ورئيس للجنة مواطن بلا مآوى الرئاسية بالغرببة أنه قد تلقى اتصال من احدى السيدات المحترمات فاعلى الخير بوجود سيده مسنه امام ساحة مسجد السيد البدوى فى حالة اعياء وتم التحدث من زميل فاضل عن نفس السيده وتم التواصل مع اكثر من مواطن وشرحوا حالتها.

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وتم على الفور اخطار احمد حمدي عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية وشيخ العرب عبدالله طنطاوى وكيل المديرية بالحاله والذين أوصوا بسرعة التدخل وعمل الازم وانتقال رئيس الفريق ورئيس وللجنه ماطن بلا مآوى الرئاسيه الى مقر جلوس المواطنه امام السيد البدوى وقد فوجئنا بانها لا تتجاوز الـ٤٢ عام.

وبالتحدث معها افادت بأنها من القاهره شبرا الخيمه ولكنها قد اصيبت بجلطه بسيطه بعد وفاة والدتها لكن زوجها لم يتحمل وقام بطلاقها وطردها بالشارع وحرمها من اولادها مما تسبب بحدوث مضاعفات وجلطه اخرى منذ اكثر من سبع سنوات وكانت تعالج بمستشفى الدمرداش بمساعدة فاعلى الخير الى ان قام احد الاشخاص باحضارها الى طنطا بحجة ادخالها مستشفى الجامعة وتركها امام السيد البدوى منذ اكثر من عشرة ايام ولا تعرف سبب ذلك وتم عرض ان ندخلها مؤسسة المسنين والعجزه لحين تدبر الموضوع رحمة بها والحمد لله وافقت وتم اصطحابها وحملها من المواطنين ابناء البلد.

وقد قامت بعض السيدات التى رفضن ان نصطحبها بحالتها وقامو بعمل ساتر عليها وقاموا بتنظيفها والبسوها ملابس نظيفه مجموعه من اهل الخير حيث انها تعانى من شلل حركى تام بالقدمين نتيجة جلطات





وتم التحدث والتواصل مع اكثر من مواطن وشرحوا حالتها وتم العرض عليها لادخالها دار مسنين لرعايتها نظرآ لظروفها الحرجه ووافقت على الفور بالذهاب والدخول الى دار المسنين وتم تسليم الحالة اليوم الساعة الواحده صباحآ يوم الثلاثاء.

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