الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق طنطا - كفر الشيخ الدولي

إصابة ١٠ أشخاص فى
إصابة ١٠ أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص فى الغربية،فيتو

أصيب10 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اليوم الأحد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق طنطا -كفر الشيخ الدولي بالقرب من مدخل مدينة طنطا.
 

العثور على جثة فتاة لقيت مصرعها بسبب جرعة هيروين زائدة في الغربية

خلال زفة عروسين، إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بترعة بطريق "طنطا-السنطة"

 

وكانت مديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص مما أسفر الحادث عن إصابة ١٠ أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى المنشاوى العام بطنطا لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

Advertisements

وتحرر عن المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

 

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأرمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الغربية أخبار محافظة الغربية طنطا طريق طنطا كفر الشيخ طريق طنطا كفر الشيخ الدولي

مواد متعلقة

العثور على جثة فتاة لقيت مصرعها بسبب جرعة هيروين زائدة في الغربية

خلال زفة عروسين، إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بترعة بطريق "طنطا-السنطة"

محافظ الغربية يستقبل وزير التموين والتجارة الداخلية بديوان عام المحافظة

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بالغربية

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 22-8-2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم بالدرجات

10 أحكام خاصة بمشاهدة الأفلام الإباحية

ارتفاع أسعار البصل، مطالبات برلمانية بضبط سوق الخضروات

الضرائب تطالب مؤجري العقارات إخطار المأمورية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ التأجير

الأهلي يكشف عن قميص النادي الجديد (فيديو)

رضا البحراوي يرزق بمولوده التاسع

هاني ومعلول والسولية وبيبو في إعلان قميص الأهلي الجديد (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

ترودو يهاجم "فيسبوك" لمنعه انتشار أخبار حرائق الغابات في كندا

روبوت موسيقي يفوز بميدالية ذهبية في الصين

آخر موجة حر، ارتفاع الحرارة في جبال الألب الإيطالية 10 درجات

اعتقال سيدة هددت بقتل ترامب وابنه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-8-2023 بالأسواق

سعر الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 22-8-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم النهائي بسجنه.. حكاية مرتضى منصور مع موظفة عمومية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 أحكام خاصة بمشاهدة الأفلام الإباحية

ملعون ولو حسنت نيته، حكم إفساد العلاقة بين الزوجين وعقوبتها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية