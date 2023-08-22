الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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حوادث

الأمن العام يضبط عصابة سرقة أغطية الصرف الصحى وتاجر حشيش فى البحيرة

ضبط تشكيل عصابى،فيتو
ضبط تشكيل عصابى،فيتو

 تمكن  قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة أغطية ومهمات شبكة الصرف الصحى، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى باستخدام مركبة "توك توك". 

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وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 5 وقائع سرقة بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات ومركبة "التوك توك" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالبحيرة. 

كما  تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة "مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية مخدرات").. حال تواجده بمحل إقامته وبحوزته ( 8 كيلو جرامات لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار).. وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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قطاع الأمن العام مديرية أمن البحيرة جهود أجهزة وزارة الداخلية سرقة أغطية ومهمات شبكة الصرف الصحى مركز كوم حمادة

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