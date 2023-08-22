اهتمام الإسلام بالشباب فكريا.. ندوة لشباب الشرقية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية اليوم، ندوة دينية بعنوان “ اهتمام الإسلام بالشباب فكريًا “ عن طريق البث المباشر على حساب المديرية بـ”فيس بوك”.

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وحاضر في الندوة الدكتور عاطف محمد شومان عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، وأوضح فيها مكانه الشباب فى الإسلام ودورهم فى نهضة الأمم وبناء المجتمع وبين خطورة مرحلة الشباب وكيف اعتنى الإسلام بهم من خلال القرآن والسنه ويوضح هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى التعامل مع الشباب.

محافظ الشرقية

وبدوره أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ندوة هم الهجرة النبوية

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إلى أن المديرية ستنظم ندوة تثقيفية بعنوان “ الهجرة النبوية بين التأييد الإلهي والتخطيط البشري” الثلاثاء المقبل

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن ندوة “الهجرة النبوية” سيقدمها الشيخ أحمد السيد عبد الهادي من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

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