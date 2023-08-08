الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

شباب الشرقية يقيم ندوة عن فضل الإصلاح بين الناس

الدكتور محمود عبد
الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة،فيتو

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية  أنه تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية قامت  المديرية بتنظيم ندوة دينية بعنوان " فضل الإصلاح بين الناس وقضاء حوائجهم". 

شباب الشرقية: ندوة تثقيفية عن الهجرة النبوية

تم العرض اليوم أون لاين 

تم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط المتواجدة على صفحة المديرية ووزارة الشباب والرياضة مضيفا  أنه قام  فضيلة الدكتور وائل محمد رضوان عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يبين فيها كيف يحث الإسلام المؤمن على جعل الإصلاح بين الناس أهم أهدافه في الحياة الدنيا إذ بالإصلاح تصبح الأمة وحدة متماسكة، يسعى بعضها في سبيل إصلاح الآخر وفي إهمال الإصلاح تفكيك للأمة وتفتيت لروابطها

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محافظ الشرقية 

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.مشيرا ان المديرية عليها تثقيف الشباب فى ظل الجمهورية الجديدة والتى طالما نادى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

 الحث على صلة الارحام والتحذير من القطيعة 

هذا وقد أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية  أنه تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية قامت  المديرية بتنظيم ندوه دينية بعنوان " الحث على صلة الارحام والتحذير من القطيعة" تم عرضها اليومالثلاثاء الموافق 8أغسطس 2023 عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط الموضحة على الصفحة الخاصة بالمديرية ولجنة الدعوة الاسلامية باسرقية الخاصة بمديرية اوقاف الشرقية 

 

مسئولية الاباء تجاة الابناء متواصله 

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة  قد فضيلة الشيخ عاطف محمد شومان من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي وضح فيها أن مسؤولية الآباء تجاه ابنائهم لا تنحصر في توفير المأكل والمشرب والملبس، والمسكن، والتعليم بل هي أعظم من ذلك بكثير، وواجبهم نحو أبنائهم أعم وأشمل من ذلك وكذلك يبين دور الوالدين في التربية وحق الأبناء علي الآباء وأثر التربية الصحيحة علي تقدم المجتمعات.

 

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي عددا من سفراء أوروبا الشرقية

الهجرة النبوية فى ندوة بالشرقية 

كما أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة  بمحافظة الشرقية  أنه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان " الهجرة النبوية بين التأييد الإلهي والتخطيط البشري " يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط  الخاصة بذلك حيث تخص الروابط صفحة وزارة الشباب والرياضة وأيضا الدعوة الإسلامية بمديرية أوقاف الشرقية وصفحة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية 

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