الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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حوادث

مشاجرة بين 4 أشخاص تكشف صفقة بيع قطع أثرية فى المعصرة

المضبوطات،فيتو
المضبوطات،فيتو

نشبت مشاجرة بين 4 أشخاص إثر خلافات على صفقة بيع قطع أثرية بالمعصرة وألقى  رجال المباحث القاهرة القبض على المتهمين.

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تلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول: (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب)، طـرف ثانى: (3 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية")..
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم مبلغ مالى وتبين وقوعها على إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب قيام الطرف الثانى بالنصب والإحتيال على الطرف الأول والاستيلاء على مبلغ مالى منه مقابل إيهامه ببيع قطع أثرية له.
 

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و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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قسم شرطة المعصرة مديرية أمن القاهرة مشاجرة فى المعصرة

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