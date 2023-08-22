عصابة تنتحل صفة مباحث شرطة وتخطف مقاولا لطلب فدية مليون جنيه بأكتوبر

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابى انتحل صفة مباحث قسم شرطة أكتوبر واختطفوا مقاول لطلب فدية مليون جنيه من زوجته مقابل إطلاق سراحه.

سيدة تستدرج مقاولا لاختطافه فى أكتوبر

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مُقيم بدائرة القسم بتلقيه اتصال هاتفى من سيدة طلبت منه إجراء بعض الأعمال بأحد العقارات بمدينة السادس من أكتوبر، وتقابل معها مستقلًا سيارته الملاكى وطلبت منه التوجه لمعاينة العقار.

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وأثناء سيره فوجئ بسيارة ميكروباص يستقلها مجهولون قاموا بإيقافه وإنزاله من السيارة "منتحلين صفة رجال شرطة" وقاموا باصطحابه واستولوا منه على هاتفه المحمول ومتعلقاته واحتجزوه داخل عقار بمحافظة القليوبية وأجبروه على الاتصال بزوجته لتحويل مبلغ مالى على "رقم هاتف محدد" مقابل إطلاق سراحه وعقب تحويل المبلغ اصطحبوه بسيارته أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة الوراق وتركوه.



وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (سيدة، 5 أشخاص)



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (4) من المتهمين، وبمواجهتهم قرر إثنين من المتهمين بعلمهما بأن المجنى عليه ميسور الحال كونهما مقيمان بمحيط سكنه فإتفقا مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة.



كما تم بإرشاد المتهمين ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.



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