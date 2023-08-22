الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل أمريكي عاجل لإجبار إسرائيل على الدخول في مفاوضات سلام

قوات الاحتلال الإسرائيلي،
قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في البيان الصادر عنها اليوم الثلاثاء، بيانا أدانت فيه الجرائم والاعتداءات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مواطنين فلسطينيين.

 

فلسطين تندد بجرائم الاحتلال ضد المواطنين 

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها اليوم:" إن الاقتحام الذي نفذته  قوات الاحتلال فجر هذا اليوم لبلدة الزبابدة جنوب جنين، أدى إلى استشهاد عثمان أبو خرج (17 عاما)، بالإضافة إلى جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وإخطارات الهدم تحت حجج وذرائع واهية".

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ونددت الخارجية الفلسطينية في بيانها بالاعتداء المستمر الذي تقوم بها ميليشيات المستوطنين وإرهابها المتواصل في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والدعوات التحريضية العنصرية التي يطلقها عناصر الإرهاب اليهودي لتنفيذ جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم؟

وأضافت الخارجية الفلسطينية: " أن هذه الانتهاكات والجرائم حلقة في مسلسل حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة ج، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وتندرج ضمن مخطط استعماري إحلالي توسعي يسابق الزمن لاستكمال عمليات ضم الضفة الغربية المحتلة بما يؤدي لتقويض أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية".

وتابعت الوزارة في بيانها أن الحماية التي توفرها عدد من الدول الكبرى لتأمين الإفلات المستمر لإسرائيل من العقاب وتدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين وانتهاكه للقانون الدولي وغياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة تشجع دولة الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم وتخريب أية فرصة لحل الصراع بالطرق التفاوضية.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية في آخر بيانها؛ بتدخل أمريكي ودولي عاجل لإجبار الحكومة الإسرائيلية الجلوس على طاولة المفاوضات وفقا لمرجعيات السلام الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية، باعتبارها المدخل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

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