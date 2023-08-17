الخميس 17 أغسطس 2023
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رياضة

التايكوندو يستعد لبطولة العالم للناشئين بمعسكر مشترك مع فلسطين والكويت

تدريبات منتخب التايكوندو،
تدريبات منتخب التايكوندو، فيتو

التايكوندو، واصل منتخب مصر للناشئين للتايكوندو تحت 14 عاما استعداداته لبطولة العالم المقرر إقامتها في البوسنة والهرسك خلال الفترة من 28 حتى 31 أغسطس الجاري، وذلك خلال المعسكر المشترك مع منتخبي الكويت وفلسطين والمقام حاليا بنادي الزهور. 

 

وحرص المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو على زيارة المعسكر والاطمئنان على الاستعداد خلال الفترة الحالية في حضور المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور وبحضور المهندس محمد عبد السلام عضو مجلس إدارة نادي الزهور والعميد خالد محمود نائب رئيس اتحاد التايكوندو والمهندس مصطفى تعلب عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو والمشرف على منتخبي الناشئين والشباب والأستاذ حازم قنديل عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو المشرف على منتخب البارا تايكوندو.

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معسكر منتخب التايكوندو

ويشهد المعسكر المشترك الحالي تواجد لاعبي منتخب مصر  للناشئين بنين وبنات تحت 14 عام ومنتخب فلسطين  بنين وبنات ومنتخب الكويت بنين ناشئين ورجال ولاعبو فريق الناشئين بنادي الزهور بنين وبنات.

 

ويضم منتخبنا الوطنى للناشئين عناصر متميزة من لاعبى ولاعبات المشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبى،ونادى الصيد المصرى بالدقى وفرع النادى بالقطامية وفرع النادى بـ6 أكتوبر، ونادى 6 أكتوبر الرياضى، ونادى يخت الجيزة، ونادى سموحة، ونادى وادى دجلة،  ونادى البيطاش، وأكاديمية إليت بالقاهرة والذي يتطلع الاتحاد لتحقيقهم نتائج إيجابية والصعود لمنصات التتويج العالمية في بطولة العالم المقبلة. 

 

ورحب المستشار الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور الرياضي بلاعبي المعسكر المشترك مؤكدًا أن نادي الزهور يفتح أبوابه دائمًا لأشقاءنا العرب من أجل إعدادهم بالشكل الأمثل وأيضا للمنتخبات الوطنية المصرية من أجل إقامة المعسكرات والتدريبات داخل النادي.

نادي الزهور يستضيف معسكر المنتخب

ومن جانبه وجه المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو الشكر لرئيس نادي الزهور على الدعم الدائم لاتحاد التايكوندو واستضافة معسكرات المنتخبات المختلفة، معربا عن سعادته الكبيرة بتواجد المنتخب الكويتي والفلسطيني علي أرض مصر مرحبًا بالأشقاء العرب وأن يحقق المعسكر الحالي الهدف الفني المنتظر منه في تجهيز المنتخبات للبطولات القادمة.

يقود منتخب مصر للناشئين محمود خليل مدير فني وعلاء إسماعيل مدرب عام ومصطفى عبد العظيم مدرب عام وكلا من حسني عزت ومحمد إيهاب ومحمود هارون وسهام الصوالحي مدربين والدكتور رضا عبد الحميد مخطط اللياقة البدنية والأحمال.

تتكون بعثة منتخب الكويت للتايكوندو فئة الرجال والناشئين من 28 لاعب ولاعبة حيث يرأس البعثة أمين صندوق الاتحاد الكويتي للتايكوندو السيد /أحمد منادي النمران والسيد/ فيصل سعد الرشيدي عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتايكوندو والسيد/ نعمان محمد النعمان مدير العلاقات العامة وعضو اللجنة الإعلامية في الاتحاد الآسيوي والسيد/ فرج معتوق الفضل المدير الفني ورئيس اللجنة الفنية ووليد سعود المرشاد مدرب فريق الرجال والناشئين عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي.

ويضم وفد منتخب الكويت للتايكوندو فئة الناشئين رئيس البعثة أمين السر المساعد في الاتحاد الكويتي للتايكوندو السيد / ناصر عبدالله العدواني وعضو مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للتايكوندو السيد / احمد عايد المطيري عضو لجنة الأشبال في الاتحاد الآسيوي مدرب فريق الاشبال/ منيف جايز الديحاني
بينما يضم الوفد الفلسطيني للتايكوندو 14 لاعب ولاعبة  برئاسة عميد / إيهاب اسليم رئيسًا للوفد، وهديل اسليم اداري الفريق، وكابتن  محمد كمال مدرب، وكابتن خالد رجائي مدرب الفريق، ورامي إحسان وشريف شريم مدربان مساعدان.

 

 

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