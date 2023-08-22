ضبط مدير حسابات بشركة حكومية متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة اختلاس الأموال

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط مدير حسابات بإحدى الشركات الحكومية غسل 5 ملايين جنيه حصيلة اختلاس الأموال من محل عمله بالقاهرة.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة) لقيامه باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بإحدى الشركات والاستيلاء على أموال الشركة، مما مكنه من تكوين ثروة مالية.

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غسل الأموال

وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء (وحدة سكنية – تأسيس شركة – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (5 مليون جنيه تقريبًا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام القانون.



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