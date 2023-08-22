الأمن العام يقتحم أوكار الجريمة فى محافظات الصعيد

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (سوهاج - أسوان – أسيوط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمديرية أمن سوهاج من ضبط 33 قطعة سلاح نارى عبارة عن (3 بنادق آلية –9 بنادق خرطوش – 20 فرد محلى – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (27 متهما لـ"6 منهم معلومات جنائية").

مديرية أمن أسوان

وتم ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات – كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرامات – كمية من مخدرى "الهيروين والشابو").. بحوزة (5 متهمين لـ "3 منهم معلومات جنائية").

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كما فتم ضبط (3) قطع أسلحة نارية بحوزة (3) متهمين لعدد (2) منهم معلومات جنائية وتنفيذ (807) أحكام قضائية متنوعة.

وتم ضبط تشكيل عصابى ضم (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية") تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة.

مديرية أمن أسيوط

كما تم ضبط (53) قطعة سلاح نارى (15 بندقية آلية – 16 بندقية خرطوش – طبنجة – 21 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (42) متهما لـ 17 منهم معلومات جنائية).

كما تم ضبط (11) قضية إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (4,310 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدرى الشابو والهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (14متهما لـ"9 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (551) حكما قضائيا متنوعا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.