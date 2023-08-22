الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

الأمن العام يقتحم أوكار الجريمة فى محافظات الصعيد

اسلحة نارية المضبوطات
اسلحة نارية المضبوطات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (سوهاج - أسوان – أسيوط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

مسجل خطر يقتل زوجته في السويس

ضبط أكاديمية وهمية للنصب على راغبى السفر لاستكمال الدراسة بالجيزة

وأسفرت جهودها  بإشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمديرية أمن سوهاج  من ضبط 33 قطعة سلاح نارى عبارة عن (3 بنادق آلية –9 بنادق خرطوش – 20 فرد محلى – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (27 متهما لـ"6 منهم معلومات جنائية").  

مديرية أمن أسوان 

وتم ضبط  4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات – كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرامات – كمية من مخدرى "الهيروين والشابو").. بحوزة (5 متهمين لـ "3 منهم معلومات جنائية").

Advertisements

كما فتم ضبط (3) قطع أسلحة نارية بحوزة (3) متهمين لعدد (2) منهم معلومات جنائية وتنفيذ  (807) أحكام قضائية متنوعة.

وتم ضبط تشكيل عصابى ضم (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية") تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة.  

مديرية أمن أسيوط
كما تم ضبط  (53) قطعة سلاح نارى (15 بندقية آلية – 16 بندقية خرطوش – طبنجة – 21 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (42) متهما لـ 17 منهم معلومات جنائية).   

 كما تم ضبط (11) قضية إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (4,310 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدرى الشابو والهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (14متهما لـ"9 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (551) حكما قضائيا متنوعا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أجهزة وزارة الداخلية الهاربين من تنفيذ الأحكام الأسلحة النارية جهود أجهزة وزارة الداخلية قطاع الأمن العام مديرية أمن أسوان مديرية أمن سوهاج محافظات الصعيد

مواد متعلقة

مسجل خطر يقتل زوجته في السويس

ضبط أكاديمية وهمية للنصب على راغبى السفر لاستكمال الدراسة بالجيزة

زوج ينشر فيديوهات فاضحة لزوجته على فيس بوك لإجبارها على بيع منزلها بالبحيرة

إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالصف

مصدر أمنى يكشف حقيقة وجود تظاهرات للمواطنين فى إحدى المحافظات

تحرير 2674 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

حالة الطرق اليوم، كوبرى القبة و6 أكتوبر ومحور 26 يوليو الأكثر زحاما

حبس 19 عنصرا إجراميا بتهمة بحيازة والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية بأسوان ودمياط

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية التربية 2023

5 توصيات مهمة من الصحة للحماية من متحور فيروس كورونا الجديد Eg.5

سعر الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 22-8-2023

هذه أبرز محطاته، وفاة مخترع الــ"بي دي إف"

الصحة تعلن اكتشاف إصابتين بمتحور كورونا الجديد EG.5 في مصر

عرض مفاجئ لشراء حصة فى الشرقية للدخان والشركة تخاطب إدارة البورصة ( مستند )

أسعار برامج عمرة 2023، السياحة تلجأ لحيلة السقف المفتوح لخفض أسعار الرحلات

Advertisements

منوعات

المزيد

هذه أبرز محطاته، وفاة مخترع الــ"بي دي إف"

صحفي تونسي يضحي بحياته لإنقاذ طفلين، ما القصة؟

ترودو يهاجم "فيسبوك" لمنعه انتشار أخبار حرائق الغابات في كندا

روبوت موسيقي يفوز بميدالية ذهبية في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

احذر هذه الأسباب تؤدي لإصابة الأطفال بالحول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هو النبي الأكثر ذكرا في القرآن الكريم وكم عدد الأنبياء فيه

ما معنى لفظ روح القدس الوارد في آيات القرآن الكريم؟ الإفتاء تجيب

10 أحكام خاصة بمشاهدة الأفلام الإباحية

المزيد
الجريدة الرسمية