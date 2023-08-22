منصة أيادي مصر بالأقصر تنظم دورة لتعليم الخياطة

نظمت منصة أيادى مصر أولى ورش العمل لتعليم الخياطة بمقر جمعية الكرنك الخيرية لتنمية المجتمع بالنجع التحتاني،بناء على تكليفات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة مريم سراج الدين مديرة مشروع أيادى مصر بوزارة التنمية المحلية، وبرئاسة نجوى على النوبى.

وأوضحت نجوى النوبي رئيس المنصة، أن ورشة عمل تعليم الخياطة للسيدات الحرفيات بالمحافظة لاقت استحسان كبير جدا من السيدات وتستهدف عدد (٥٠) سيدة وذلك على مدار شهر بواقع يومان أسبوعيًا بعدد ساعات تصل إلى ٢٠ ساعة وهى مدة الدورة التدريبية لتعلم فن الخياطة والتفصيل والتطريز لأعمال الحياكة اليدوية وأيضا العمل على ماكينة الخياطة.

كما قالت يسرا عبد العزيز القائم بأعمال التدريب، أن تلك الدورة التدريبية بداية لورشة عمل جديدة بقرية الكرنك وأكدت أثناء بداية أولى ورش العمل على أهمية انتقاء الأدوات الجيدة فى عمل الخياطة كالآلات مثل الماكينة والمقصات والخيوط وذلك لاستخراج العمل الجيد والمراد تسويقه.

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كيفية الالتحاق بمنصة أيادى مصر

يمكن لعاملين في مجال المهن اليدوية والحرفية الاشتراك بكل سهولة على منصة ايادى مصر من خلال الدخول على الرابط:http://ayadymisr.com/.

كيفية الانضمام للمنصة في المحافظات؟

و يستطيع العاملين في الصناعات الحرفية في المحافظات والقرى والمراكز أن ينضموا إلى المنصة من خلال المنسقين المحليين بالمحافظات وبالتعاون مع شركة أسواق مصر التي تتولى توفير خدمات التحصيل والتوريد وبإشراف الوحدة الفرعية للمحافظة.



من الذى يحق له الاشتراك بمنصة ايادي مصر؟

يمكن لاى سيدة او شاب يعملون في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، الاشتراك في منصة ايادي مصر والتمتع بالمميزات التي تقدمها المنصة حيث يمكن من خلال هذه المنصة فتح متجر خاص باسمها، وستتمكن من رفع صور منتجاتها وتوصيفها وعرض أسعارها والبيع بشكل مباشر وتحصيل الثمن إلكترونيا.

توفير خدمة نقل وشحن المنتجات؟

كما توفر منصة ايادي مصر خدمة نقل وشحن المنتجات وتوصيلها للمشتركين وتحصيل أثمانها وإيداعها فى الحساب البنكى للبائع أو الحساب المربوط على كارت ميزة.

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