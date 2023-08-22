الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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حوادث

مسجل خطر يقتل زوجته في السويس

ضبط متهم،فيتو
ضبط متهم،فيتو

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية  القبض على مسجل خطر قتل زوجته بلوح زجاج فى السويس.

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وتلقى قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس بلاغا  من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بوفاة (زوجته "ربة منزل") وبها إصابات متفرقة بالجسم إثر سقوط جسم زجاجى على الرأس أدى إلى الوفاة.
 

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها وبسؤاله قرر أنه أثناء قيامه بالتعدى عليها بالضرب داخل محل سكنهما لخلافات الزوجية وحال ملاحقته لها إصطدمت بلوح زجاج مما أدى إلى سقوطها أرضًا مما تسبب فى وفاتها.
 

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 وبسؤال شقيقة المجنى عليها (مقيمة بذات العنوان) اتهمت الزوج بإحداث إصابة شقيقتها التى أودت بحياتها وأضافت بأنه دائم التعدى عليها لخلافات الزوجية بينهما، وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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قسم شرطة الجناين مديرية أمن السويس مسجل خطر يقتل زوجته

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