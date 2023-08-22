الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

ضبط أكاديمية وهمية للنصب على راغبى السفر لاستكمال الدراسة بالجيزة

مباحث الاموال العامة
مباحث الاموال العامة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أكاديمية وهمية للنصب على راغبى السفر لاستكمال الدراسة بالجيزة .

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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يعلن خلالها عن إمكانية تسفير الطلبة لاستكمال دراستهم بالخارج "على خلاف الحقيقة" بقصد الاستيلاء على أموالهم.
 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد الشخص القائم على إدارة تلك الصفحة (مقيم بالجيزة) وتبين قيامه بالإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائنة بالجيزة رغم حصولها على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول -خلافًا للحقيقة- واستخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم، ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم.. كما أمكن الاستدلال على أحد ضحاياه وبسؤاله قرر قيام المتهم بالاستيلاء منه على مبلغ مالى تحت ذات الزعم.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وبحوزته ( هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤها على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" ).. وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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