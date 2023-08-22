الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

طلاب علوم الملاحة ببني سويف يطورون نظامًا لتجنب اصطدام الأقمار الصناعية

طلاب كلية علوم الملاحة
طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف، فيتو

قام فريق بحثي من طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، بتطوير نظام فرعي AI Vision للكمبيوتر لتجنب اصطدام الأقمار الصناعية من خلال اكتشاف الحطام الفضائي، من خلال تزويد الأقمار الصناعية بقدرات للكشف عن الحطام الفضائي وتحليله في الوقت الفعلي، والذي يسهم وبشكل فعال في السلامة العامة واستدامة العمليات الفضائية.

Advertisements

طلاب علوم الملاحة ببني سويف يطورون نظامًا لتجنب اصطدام الأقمار الصناعية

 

رئيس جامعة بني سويف

وأعرب رئيس جامعة بني سويف، عن سعادته بمستوي مشروعات التخرج المقدمة من طلاب أول دفعة من كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وموجها الشكر لجميع القائمين علي الكلية، وللطلاب، مشيدا بتلك الأفكار والمشروعات البحثية التي يمكن الاستفادة منها في مجال الملاحة والفضاء.

وأضاف الدكتور أسامة شلبية أن مشروع التخرج  تم تحت اشراف الدكتور محمد الفران مدرس قسم الملاحة الفضائية، وبمشاركة 12 طالب هم عبدالله رمضان عبدالشافي، احمد ولاء عيد، محمد رجب، احمد هاني، حسام الدين فاضل، بيشوي رودلف، احمد محمود محمد، ايمان عبدالغفور، الاء وائل، بسمة مجدي،  اسراء ايمن، رقية صلاح.

ويرتكز المشروع على تطوير وتنفيذ نظام ذكاء اصطناعي قوي للرؤية الحاسوبية يمكّن الأقمار الصناعية من اكتشاف الحطام الفضائي والمناورة المستقلة لتجنب الاصطدامات المحتملة.ويهدف المشروع إلي تصميم وتكامل نظام قائم على الرؤية الحاسوبية، قادر على اكتشاف الحطام الفضائي في الوقت الحقيقي، وتصنيفه، وتحليل مساره من خلال الاستفادة من خوارزميات التعلم العميق. 

ويشكل اصطدام الأقمار الصناعية بالحطام الفضائي تهديدًا كبيرًا لاستدامة العمليات الفضائية، وللتخفيف من هذه المخاطر، نفذ الطلاب نظامًا فرعيًا جديدًا لتعزيز قدرات تجنب اصطدام الأقمار الصناعية من خلال دمج الذكاء الاصطناعي للرؤية الحاسوبية (AI).

 

طلاب كلية علوم الملاحة ببني سويف

كلية علوم الملاحة ببني سويف

وقام الطلاب بتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بهم، باستخدام مجموعة بيانات متنوعة من صور الحطام الفضائي لتحديد مخاطر الاصطدام المحتملة وتتبعها بدقة لضمان الجدوى والكفاءة، وتحسين نظام الذكاء الاصطناعي للعمل على متن القمر الصناعي مع الحد الأدنى من الموارد الحسابية. 

وتضمنت منهجية المشروع جمع مجموعة بيانات شاملة لصور الحطام الفضائي، تشمل مجموعة واسعة من أنواع وأحجام الحطام، من خلال استخدام الشبكات العصبية التلافيفين (CNNs) ونقل تقنيات التعلم. وتم دمج النظام الفرعي في نظام الأقمار الصناعية الحالي، مع التركيز على التوافق السلس والحد الأدنى من التأثير على عملياته الإجمالية، من خلال الاختبارات الصارمة، 

وأظهر النظام الذي قام الطلاب بتصميمه،  أداءً رائعًا في اكتشاف الحطام الفضائي في الوقت الفعلي، حيث أشارت النتائج إلي متوسط دقة كشف تزيد عن 95٪ لمختلف أحجام وأنواع الحطام، مما يتيح تقييم مخاطر الاصطدام في الوقت المناسب، وبذلك  نجح النظام الفرعي AI Vision الحاسوبي في توفير بيانات موثوقة لاتخاذ قرارات تجنب الاصطدام، وتمكين الأقمار الصناعية من ضبط مداراتها بشكل مستقل أو تنفيذ مناورات مراوغة.

محرك دفع ايون، مشروع تخرج لطلاب علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف

بالتعاون مع الإفتاء، علوم الملاحة والفضاء ببني سويف تستطلع هلال شهر صفر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف جامعة بني سويف كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يتفقد الموقف التنفيذي لأعمال الرصف بشوارع إهناسيا

فشل الحكومة والمواطن في مواجهة السجائر

محافظ بني سويف يكلف الصحة بتوفير المستلزمات وصيانة أجهزة مستشفى سمسطا

قطار ينهي حياة شاب على مزلقان الغمراوي في بنى سويف

رئيس جامعة بني سويف الأهلية يتابع مراحل التقديم المباشر للطلاب

محافظ بني سويف يُكرم 50 من أوائل الثانوية العامة والدبلومات والإعدادية

نائب محافظ بني سويف يناقش معدلات التنفيذ بمشروعات المياه والصرف الصحي

سائق ومسعف ينقذان حياة طفل بعد ابتلاعه بلية زجاج في بني سويف

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 22-8-2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية التربية 2023

عرض مفاجئ لشراء حصة فى الشرقية للدخان والشركة تخاطب إدارة البورصة ( مستند )

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي

برلمانية تدعو لمصالحة بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب

مصدر أمنى يكشف حقيقة وجود تظاهرات للمواطنين فى إحدى المحافظات

لجنة من وزارة الشباب والرياضة تجتمع مع اللجنة الثلاثية لإدارة نادي الزمالك (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

صحفي تونسي يضحي بحياته لإنقاذ طفلين، ما القصة؟

هذه أبرز محطاته، وفاة مخترع الــ"بي دي إف"

ترودو يهاجم "فيسبوك" لمنعه انتشار أخبار حرائق الغابات في كندا

روبوت موسيقي يفوز بميدالية ذهبية في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-8-2023 بالأسواق

سعر الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 22-8-2023

المزيد

انفوجراف

احذر هذه الأسباب تؤدي لإصابة الأطفال بالحول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى لفظ روح القدس الوارد في آيات القرآن الكريم؟ الإفتاء تجيب

10 أحكام خاصة بمشاهدة الأفلام الإباحية

ملعون ولو حسنت نيته، حكم إفساد العلاقة بين الزوجين وعقوبتها

المزيد
الجريدة الرسمية