الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ بني سويف يتفقد الموقف التنفيذي لأعمال الرصف بشوارع إهناسيا

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد أعمال الرصف بإهناسيا،فيتو

  تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي لأعمال الرصف والتطوير ورفع الكفاءة بشوارع مركز ومدينة إهناسيا، والتي تنفذها مديرية الطرق والنقل ضمن خطة المحافظة  لاستعادة الوجه الجمالي والشكل الحضاري وخلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام المروري بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

 

جاء ذلك خلال تفقده للأعمال التي تم تنفيذها ضمن مشروع تطوير ورصف وإعادة رصف شوارع وطرق إهناسيا، وتشمل 12 شارعًا وطريقًا بأطوال 6000 متر وعروض تتراوح ما بين 8 إلى 35 مترًا، من أبرزها  شارع الوحدة المحلية، والهايبر، والمركز، والسلطاني، وشارع شرهي من جانبين، خلف المستشفى حتى موقف قاي، وشارعي الجمهورية وأحمد عفت من كوبري مسعود وغيرها، بجانب تطوير 3 ميادين، ورفع كفاءة وتطوير جزر وسطى وأرصفة بطول 3000 متر، بجانب 65 من الأعمدة المسلوبة، وذلك في حضور الدكتور على بدر، اللواء سامي توفيق عضوي مجلس النواب، والمهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، وناصر سيف رئيس مركز إهناسيا.

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وخلال تفقده لعدد من مواقع الأعمال، استمع المحافظ لعرض موجز عن الأعمال المنفذة في عدد من الشوارع، شملت: شارع جمال عبد الناصر، بعد رفع كفاءته وإعادته تطويره ورصفه بطول 1كم  وزيادة عرضه 16 مترًا، حيث تم رفع كفاءة وتطوير الأرصفة والمدخل وعمل ميادين ودورانات لتسهيل الحركة وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على الشارع، بجانب عمل جزء من الشارع "باركينج" لانتظار السيارات في موقع حيوي يتضمن العديد من المواقع الحيوية والخدمات الجماهيرية مثل المحكمة والمركز والمدرسة.

 

كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي للأعمال بطريق السلطاني البالغ طوله 2كم، حيث أوضح وكيل وزارة النقل أن الطريق يعد أحد أهم الشوارع الرئيسية بالمدينة، حيث تم رفع كفاءته وتطويره وعمل تطوير للجزيرة الوسطى بعد تقليصها وأعمال إنترلوك وبردورات ومحاور مرورية ودورانات، وزيادة عرض الطريق  ليصل لــ 14 مترًا، بعد رفع الإشغالات وإلغاء أحواض وماكينات الري واستبدالها بخط ري مدفون أسفل الطريق.

 

وتضمنت الجولة متابعة أعمال التطوير التي تمت في المسافة من كوبري مسعود حتى ميدان شرهي بطول 400 متر وعرض 36 مترًا بإتجاهين، وكان يمثل عائقاُ أمام الحركة المرورية بالمنطقة، حيث تم عمل حوائط ساندة بجوار بوابات الري على الترعة لتوسعة بعض الأجزاء للاستفادة منها في عمل ميدان بشكل جمالي ومنع استغلالها كمكان لإلقاء القمامة، مع توفير أبواب لدخول مسؤولى الري لعمل الصيانة اللازمة للكوبري.

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