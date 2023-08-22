خضوع صفقة ميلان الإيطالي الجديدة للكشف الطبي

الدوري الايطالي، كشفت تقارير صحفية عن خضوع أحد صفقات ميلان في الميركاتو الصيفي الحالي للكشف الطبي، تمهيدا لتوقيع عقود انتقاله إلى صفوف الروسونيري.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فقد أجرى الأرجنتيني ماركو بيليجرينو، مدافع أتلتيكو بلاتينسي، الكشف الطبي في ميلان، صباح اليوم.

وبحسب تقارير صحفية، فإن ميلان الايطالي بصدد التعاقد مع بيليجرينو، بعد التوصل لاتفاق نهائي مع ناديه على ضمه مقابل 3 ملايين يورو، إلى جانب الإضافات.

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وسيحل بيليجرينو مكان ماتيو جابيا، الذي انضم إلى فياريال على سبيل الإعارة، في وقت سابق هذا الصيف.

وسجل بيليجرينو هدفا واحدا في 17 مباراة مع بلاتينسي الموسم الماضي، وينتهي عقده مع النادي الأرجنتيني في يونيو 2024.

وحقق فريق إي سي ميلان فوزًا مستحقًّا على حساب مضيفه بولونيا، بهدفين مقابل لاشيء، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ريناتو دال آرا، مساء الإثنين، في ختام مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

افتتح أوليفيه جيرو النتيجة في الدقيقة 11، ثم عزز الوافد الجديد كريستيان بوليسيتش تقدم ميلان بالهدف الثاني في الدقيقة 21 من عمر اللقاء.

ميلان يحصد أول ثلاث نقاط



وحصد ميلان بهذا الفوز أول ثلاث نقاط، ليحتل المركز الخامس، فيما ظل بولونيا دون نقاط في المركز الـ18.

وعلي صعيد آخر عاد ميلان لمطاردة صفقة مثيرة للجدل في خط الهجوم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وسبق أن ارتبط ميلان بضم روميلو لوكاكو المهاجم السابق لإنتر في بداية الميركاتو، قبل أن يدخل اللاعب البلجيكي في مفاوضات جادة مع يوفنتوس، لكن لم يصل الأخير إلى اتفاق مع تشيلسي بشأن الصفقة.

وصرح ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، مؤخرا بأنه لا يتوقع تعاقد النادي مع صفقات جديدة.

ووفقا لشبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن ميلان لا يزال يحلم بضم لوكاكو، في إطار سعيه للتعاقد مع مهاجم جديد إلى جانب أوليفييه جيرو.

وأشارت الشبكة الإيطالية، إلى أن ميلان سيكون لديه أحد أقوى خطوط الهجوم في أوروبا، إذا حصل على توقيع لوكاكو.

وسيتكون الخط الأمامي للروسونيري في هذه الحالة، من: لياو وبديله أوكافور جهة اليسار، وتشوكويزي وبديله بوليسيتش على اليمين، بالإضافة إلى لوكاكو وجيرو في مركز رأس الحربة.

يذكر أن لوكاكو خارج حسابات ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي، ولا يزال يبحث عن ناد ينتقل إليه.