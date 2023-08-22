تحديد موعد الكشف الطبي لنجم بايرن ميونخ في إنتر ميلان

الدوري الايطالي، كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب أحد أبرز اللاعبين في صفوف بايرن ميونخ من الانتقال إلى إنتر ميلان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الثلاثاء، سيسافر بنجامين بافارد، مدافع بايرن، إلى ميلانو خلال الـ24 ساعة المقبلة؛ لإجراء الكشف الطبي في إنتر ميلان.

وفي نفس السياق، كتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بـ"تويتر": "وافق إنتر على جميع تفاصيل انتقال بافارد مع بايرن ميونخ منذ الأمس، ويأمل الآن في وصول الضوء الأخضر للصفقة، اليوم".

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واختتم: "إنتر مستعد لحجز الكشف الطبي لبافارد في ميلانو يوم الأربعاء، أو الخميس".

وسبق أن أشارت تقارير إلى أن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 32 مليون يورو (30 رسوم ثابتة إضافة لمليوني يورو إضافات).

إنتر ميلان وصفقة لاعب بايرن ميونخ

وكشفت تقارير صحفية أن نادي إنتر ميلان اقترب من حسم صفقة التعاقد مع لاعب بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن إنتر بات قريبا جدا من حسم صفقة التعاقد مع الفرنسي بنيامين بافارد، مدافع وظهير أيمن بايرن ميونخ.

وأضافت أن الإنتر رفع العرض المقدم لضم بافارد إلى 30 مليون يورو كرسوم ثابتة بالإضافة إلى 3 ملايين أخرى كمكافآت ليصل الإجمالي إلى 33 مليون يورو.

ولفتت إلى أن عرض الإنتر الأخير قريب مما يطلبه بايرن ميونخ، حيث يريد النادي الألماني الحصول على 35 مليون يورو، مضيفة بأن المسافة تقلصت للغاية وتتبقى فقط أمور بسيطة لحسم الاتفاقية.



وكانت تقارير صحفية عديدة قالت إن بايرن يرفض رحيل بافارد حتى الآن لعدم وجود بديل له في الميركاتو، ما قد يضع النادي في ورطة خاصة مع تبقي أيام قليلة على نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى بايرن ميونخ لتأمين خط دفاعه بالتعاقد مع عنصر جديد، تحسبا لرحيل الفرنسي بينيامين بافارد إلى إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويصر بافارد على الرحيل عن ملعب أليانز أرينا، في وقت يحول النادي أمام انتقاله للإنتر، لا سيما بعد تخليه عن جوسيب ستانيشيتش بإعارته إلى باير ليفركوزن.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن النادي البافاري عاد من جديد في الساعات الماضية، لمحاولة التعاقد مع الإنجليزي كايل ووكر من مانشستر سيتي.

ويريد بايرن ميونخ تجربة حظه للمرة الأخيرة، أملا في الحصول على موافقة مانشستر سيتي، وذلك للسماح للدولي الفرنسي بالرحيل.

وأكدت "ليكيب" أن بايرن لا ينوي بيع بافارد ما لم يحصل على بديل له، في وقت عرض فيه إنتر ميلان 30 مليون يورو، شاملة الإضافات، لإقناع إدارة النادي الألماني بالتخلي عن اللاعب.