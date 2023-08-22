الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رياضة

ميلان يضرب بولونيا بثنائية في ختام الجولة الأولى بالدوري الإيطالي

ميلان وبولونيا، فيتو
ميلان وبولونيا، فيتو

ميلان، حقق فريق إي سي ميلان فوزًا مستحقًّا على حساب مضيفه بولونيا، بهدفين مقابل لاشيء، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ريناتو دال آرا، مساء اليوم الإثنين، في ختام مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

افتتح أوليفيه جيرو النتيجة في الدقيقة 11، ثم عزز الوافد الجديد كريستيان بوليسيتش تقدم ميلان بالهدف الثاني في الدقيقة 21 من عمر اللقاء.

 

ميلان يحصد أول ثلاث نقاط

وحصد ميلان بهذا الفوز أول ثلاث نقاط، ليحتل المركز الخامس، فيما ظل بولونيا دون نقاط في المركز الـ18.

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أحداث الشوط الأول 

ونجح ميلان في الدقيقة 11 في تسجيل أول أهداف اللقاء عن طريق جيرو، بعد لعبة ساهم فيها صفقات الفريق الجديدة، بعد عرضية بوليسيتش تمكن ريجنديرز من اللحاق بها ليمررها عرضية قابلها جيرو بتسديدة مباشرة في الشباك.

وتمكن بوليسيتش من إضافة الهدف الثاني لميلان بالدقيقة 21، بعد تبادل للكرة مع جيرو، ليطلق الأمريكي تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك.

وكاد جيرو أن يسجل هدفا رائعا بعد عرضية بوليسيتش، ليقابلها الفرنسي بتسديدة على الطائر من لمسة واحدة تألق فيها حارس بولونيا وأبعدها لركنية.

اقترب بولونيا من مرمى ميلان بعد مرور 33 دقيقة، وكاد فيرجسون أن يسجل هدف تقليص الفارق بعدما توغل داخل المنطقة وأطلق تسديدة أرضية زاحفة تألق في التصدي لها الحارس ماينان.

وأنقذ الحارس سكوروبسكي مرماه من فرصة هدف محقق في الدقيقة 39 بعد تمريرة جيرو أخطأ دفاع بولونيا في تقديرها لينفرد ثيو بالمرمى ويحاول المرور من الحارس لكن الأخير نجح في إبعاد الكرة من أمامه.

 

أحداث الشوط الثاني

في بداية الشوط الثاني، طالب أورسوليني لاعب بولونيا، باحتساب ركلة جزاء بعد سقوطه داخل منطقة جزاء ميلان بعد احتكاك مع المدافع توموري، لكن الحكم أشار لاستكمال اللعب دون مخالفة.

الدقيقة 60 كادت أن تسفر عن هدف بولونيا الأول، بعد مرور ممتاز من دان ندوي بالجانب الأيسر ليتوغل ويطلق تسديدة تألق ماينان وأبعدها لركنية.

وبعد دقيقة واحدة، انفرد أيبشير بالمرمى بعد تمريرة في عمق دفاع ميلان من فيرجسون، لكن السويسري تأخر في التسديد، لتمر الكرة إلى ركنية جديدة.

في الدقيقة 73، دفع بيولي مدرب ميلان بالثنائي المنضم حديثا، أوكافور بدلا من جيرو، وشوكويزي بدلا من بوليسيتش.

وقبل نهاية المباراة بدقائق أنقذ القائم الأيسر هدفًا مؤكدًا لميلان، بعد تصديه لتصويبة رافائيل لياو، لينتهي اللقاء بفوز ثمين للروسونيري.

 

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