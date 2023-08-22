تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط مرتكبى واقعة إطلاق أعيرة نارية على شخصين بالجيزة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة الصف.



إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالصف.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (شخصين"مصابين برش خرطوش وكدمة")، طرف ثان: (6 أشخاص - جميعهم مقيمون بدائرة المركز)، وذلك إثر خلافات بينهم بسبب الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار من بندقية خرطوش كانت بحوزته محدثًا إصابة الطرف الأول.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار).. وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.