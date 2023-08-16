تعرف على أداء البورصات الخليجية الرئيسية في تداولاتها الأخيرة

رصدت فيتو أداء الأسواق الخليجية في جلسة الاربعاء والتى شهدت تباينا ببعضبورصاتها.. ونستعرض التفاصيل كالتالى:

والبداية من الكويت

وتباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملات الأربعاء وسط تراجع لـ6 قطاعات، تراجع مؤشر السوق الأول 0.12% وانخفض العام والرئيسي بنحو 0.10% و0.02% على فيما ارتفع الرئيسي بنسبة 0.02% عن مستوى أمس الثلاثاء.

وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 3.58 مليون دينار وزعت على 18.94 مليون سهم بتنفيذ 912 صفقة.

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وشهدت التعاملات تراجعًا بـ6 قطاعات في مقدمتها المواد الأساسية بـ0.54% بينما ارتفعت 3 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بـ0.55% واستقرت 4 قطاعات أُخرى.

وتراجع سعر 37 سهمًا على رأسها المصالح العقارية بـ4.92% بينما ارتفع سعر 21 سهمًا في مقدمتها الرابطة بـ3.79% واستقر سعر 16 سهمًا.

وتصدر سهم عقارات الكويت المرتفع 0.62% أحجام التداول بواقع 3.21 مليون سهم بينما تقدم بيتك السيولة بقيمة 734.79 مليون دينار بانخفاض 0.40%.

وفي المملكة العربية السعودية

عاد المؤشر للانخفاض حيث انخفض بنسبة 0.35% وهي تقدربـ39 نقطة ليصل إلى 11373 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال بنهاية الجلسة.

وفي الإمارات

انخفض المؤشر بنسبة 0.54% وهي تقدر ب 22 نقطة ليصل إلى 4029 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 500 مليون درهم.

كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي حيث انخفض مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.18% وهي تقدر بـ16 نقطة ليصل إلى 8379 نقطة مقتربا من منطقة الدعم 8000 نقطة والتي منها يعاود المؤشر الصعود الى منطقة 10000 نقطة وهي نقطة مقاومة هامة يصل إليها المؤشر ثم يعاود الهبوط أدناها.

وتصل قيم التداول بنهاية الجلسة لمليار و500 مليون درهم.

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