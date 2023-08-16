الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية الرئيسية في تداولاتها الأخيرة

البورصات الخليجية،فيتو
البورصات الخليجية،فيتو

رصدت فيتو أداء الأسواق الخليجية في جلسة الاربعاء والتى شهدت تباينا ببعضبورصاتها.. ونستعرض التفاصيل كالتالى:

والبداية من الكويت 

 

وتباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملات الأربعاء وسط تراجع لـ6 قطاعات،  تراجع مؤشر السوق الأول 0.12% وانخفض العام والرئيسي بنحو 0.10% و0.02% على فيما ارتفع  الرئيسي بنسبة 0.02% عن مستوى أمس الثلاثاء.

 

وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 3.58 مليون دينار وزعت على 18.94 مليون سهم بتنفيذ 912 صفقة.

Advertisements

 

وشهدت التعاملات تراجعًا بـ6 قطاعات في مقدمتها المواد الأساسية بـ0.54% بينما ارتفعت 3 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بـ0.55% واستقرت 4 قطاعات أُخرى.

وتراجع سعر 37 سهمًا على رأسها المصالح العقارية بـ4.92% بينما ارتفع سعر 21 سهمًا في مقدمتها الرابطة بـ3.79% واستقر سعر 16 سهمًا.

وتصدر سهم  عقارات الكويت  المرتفع 0.62% أحجام التداول بواقع 3.21 مليون سهم  بينما تقدم بيتك السيولة بقيمة 734.79 مليون دينار بانخفاض 0.40%.

 

وفي المملكة العربية السعودية 

 

عاد المؤشر للانخفاض حيث انخفض بنسبة 0.35% وهي تقدربـ39 نقطة ليصل إلى 11373 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال بنهاية الجلسة. 

وفي الإمارات 

انخفض المؤشر بنسبة 0.54% وهي تقدر ب 22 نقطة ليصل إلى 4029 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 500 مليون درهم. 

كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي  حيث انخفض مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.18% وهي تقدر بـ16 نقطة ليصل إلى 8379 نقطة مقتربا من منطقة الدعم 8000 نقطة والتي منها يعاود المؤشر الصعود الى منطقة 10000 نقطة وهي نقطة مقاومة هامة يصل إليها المؤشر ثم يعاود الهبوط أدناها. 

وتصل قيم التداول بنهاية الجلسة لمليار و500 مليون درهم.

 

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية بتعاملات الأسبوع بعد ظهور نتائج أعمال الشركات

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

أسواق الخليج الاسواق الخليجية البورصات الخليجية الخدمات الاستهلاكية المؤشرات الرئيسية المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت قيم التداول مؤشر فوتسي أبوظبي

مواد متعلقة

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع

الإفتاء تحسم قضية حكم استنساخ النباتات

خبراء: ارتفاع أسعار السولار ينعكس على مؤشر التضخم.. ويحذرون من استغلال وجشع تجار الأزمات

خالد الجندي: هناك تدين مصطنع يمثله كثيرون من أصحاب التيارات السلفية والإخوانية (فيديو)

معلومات الوزراء يستعرض دور العمل الخيري في ضمان الحماية الاجتماعية

رئيس الوزراء: الدولة المصرية لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها.. وتخصيص 30 مليار جنيه لدعم الصادرات العام المقبل

مدبولي: الموازنة الجديدة للدولة تتجه بقوة نحو الحماية الاجتماعية

أين كانت وكيف أصبحت؟ 8 سنوات على تنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية سيناء

الأكثر قراءة

التموين تحدد فئتين فقط للاستبعاد من أصحاب البطاقات التموينية

حقيقة تأجيل بداية العام الدراسي الجديد في المدارس

3 أسباب تجبر إدارة الزمالك على بيع زيزو لـ الشباب السعودي

مانشستر سيتي بطلا لـ السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية

بدلًا من "يا إسكندرية"، محمد الحلو يغني "عمار يا سعودية" في حفله بجدة

مرتضى منصور يحسم موقف الزمالك من رحيل زيزو للشباب السعودي (مستند)

طفل صيني يشكو والدته للشرطة ويطالب بوضعه في دار أيتام لسبب غريب

السعودية تعدم شابا أمريكيا من أصول مصرية بعد قتل والده في المملكة

Advertisements

منوعات

المزيد

طفل صيني يشكو والدته للشرطة ويطالب بوضعه في دار أيتام لسبب غريب

وزيرة الخزانة الأمريكية تعلق على تناولها فطر الهلوسة في الصين

ألمانيا توافق على مشروع قانون يبيح زراعة واستخدام الماريجوانا

مطعم برجر شهير في الهند يتخلي عن شرائح الطماطم لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 16-8-2023 في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16-8-2023 في نهاية التعاملات

طقس الغد، تحذير من الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

25 سببا تدفعك للتصدق، وأفضل أنواع الصدقات

تفسير حلم الكنافة في المنام وعلاقته بتخطي المشكلات والأزمات المالية

المزيد
الجريدة الرسمية