مصدر أمنى يكشف حقيقة وجود تظاهرات للمواطنين فى إحدى المحافظات
نفى مصدر أمنى صحة مقطع الفيديو الذى تم تداوله على عددٍ من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تظاهرات بإحدى المحافظات.
وأكد المصدر على أن ذلك المقطع قديم وسبق تداوله عام 2019م، ويأتى فى إطار مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة والإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية "على غير الحقيقة".. وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الشائعات.
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