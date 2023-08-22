الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ضبط شخصين بتهمة سرقة دراجة نارية بالعبور

ضبط لصين، فيتو
ضبط لصين، فيتو

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة دراجة نارية بالعبور من داخل أحد العقارات وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبسهما وطلبت تحريات المباحث. 

txt

ضبط 4 أطنان دقيق مخابز مدعم في حملة تموينية بمدينة شرم الشيخ (صور)

txt

ضبط 90 قضية مخدرات و57 قطعة سلاح ناري خلال حملة في دمياط

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تمكنت من كشفة ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يظهر خلاله شخصين يقوما بسرقة دراجة نارية بالقليوبية وجرى ضبط مرتكبى الواقعة.


وتبين من تحريات إدارة البحث الجنائي بالقليوبية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لشخصين حال قيامهما بسرقة دراجة نارية من مدخل أحد العقارات بمنطقة العبور بالقليوبية. 

Advertisements

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم "القائم بنشر الفيديو " بقيام شخصين مجهولين بسرقة الدراجة النارية ملكه من مدخل العقار سكنه بأسلوب المغافلة وجري تحديد وضبط مرتكبى الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما تم بإرشادهما  ضبط الدراجة النارية المستولى عليه وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة واتهمهما بالسرقة وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اجهزة الامن بالقليوبية ادارة البحث الجنائي بالقليوبية مديرية أمن القليوبية موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك موقع فيس بوك

مواد متعلقة

ضبط 4 أطنان دقيق مخابز مدعم في حملة تموينية بمدينة شرم الشيخ (صور)

ضبط 90 قضية مخدرات و57 قطعة سلاح ناري خلال حملة في دمياط

ضبط المتهم بسرقة خزينة مدرسة فى المعادي (صور)

ضبط 3 أشخاص لتصنيع وإدارة مصنع لمخدر الاستروكس بالسلام

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 22-8-2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية التربية 2023

عرض مفاجئ لشراء حصة فى الشرقية للدخان والشركة تخاطب إدارة البورصة ( مستند )

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي

برلمانية تدعو لمصالحة بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب

مصدر أمنى يكشف حقيقة وجود تظاهرات للمواطنين فى إحدى المحافظات

لجنة من وزارة الشباب والرياضة تجتمع مع اللجنة الثلاثية لإدارة نادي الزمالك (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

صحفي تونسي يضحي بحياته لإنقاذ طفلين، ما القصة؟

هذه أبرز محطاته، وفاة مخترع الــ"بي دي إف"

ترودو يهاجم "فيسبوك" لمنعه انتشار أخبار حرائق الغابات في كندا

روبوت موسيقي يفوز بميدالية ذهبية في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-8-2023 بالأسواق

سعر الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 22-8-2023

المزيد

انفوجراف

احذر هذه الأسباب تؤدي لإصابة الأطفال بالحول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى لفظ روح القدس الوارد في آيات القرآن الكريم؟ الإفتاء تجيب

10 أحكام خاصة بمشاهدة الأفلام الإباحية

ملعون ولو حسنت نيته، حكم إفساد العلاقة بين الزوجين وعقوبتها

المزيد
الجريدة الرسمية