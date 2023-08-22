ضبط شخصين بتهمة سرقة دراجة نارية بالعبور

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة دراجة نارية بالعبور من داخل أحد العقارات وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبسهما وطلبت تحريات المباحث.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تمكنت من كشفة ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يظهر خلاله شخصين يقوما بسرقة دراجة نارية بالقليوبية وجرى ضبط مرتكبى الواقعة.



وتبين من تحريات إدارة البحث الجنائي بالقليوبية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لشخصين حال قيامهما بسرقة دراجة نارية من مدخل أحد العقارات بمنطقة العبور بالقليوبية.

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بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم "القائم بنشر الفيديو " بقيام شخصين مجهولين بسرقة الدراجة النارية ملكه من مدخل العقار سكنه بأسلوب المغافلة وجري تحديد وضبط مرتكبى الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما تم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليه وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة واتهمهما بالسرقة وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

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