ضبط 4 أطنان دقيق مخابز مدعم في حملة تموينية بمدينة شرم الشيخ (صور)

تمكن تموين جنوب سيناء من ضبط 4 أطنان دقيق مخابز بلدى مدعم على سيارتين نصف نقل بدون وجه حق بمدينة شرم الشيخ.

وأعلنت المديرية أنه أثناء تفقد إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء الحالة التموينية بشرم الشيخ، وترأسه لحملة تموينية، بالاشتراك مع عبد الراضى محمود مدير فرع حماية المستهلك بجنوب سيناء وقوة من مباحث تموين جنوب سيناء، تحت إشراف العقيد محمد شاكر رئيس مباحث التموين وخالد الجوهرى مدير إدارة تموين شرم الشيخ لمراقبة الأسواق والمتابعة.

Advertisements

حيث تمكنوا من ضبط 4 أطنان دقيق مخابز بلدي مدعم على سيارتين نصف نقل بدون وجه حق، وتم الحصول عليها من على متن إحدى سيارات مطاحن الدقيق، وتم ضبط الجميع والعرض على النيابة العامة والتحفظ على الكمية بأحد مستودعات الدقيق وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة.

