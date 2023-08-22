الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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محافظات

ضبط 4 أطنان دقيق مخابز مدعم في حملة تموينية بمدينة شرم الشيخ (صور)

ضبط 4 أطنان دقيق
ضبط 4 أطنان دقيق مدعم بشرم الشيخ، فيتو

تمكن تموين جنوب سيناء من ضبط 4 أطنان دقيق مخابز بلدى مدعم على سيارتين نصف نقل بدون وجه حق بمدينة شرم الشيخ.

وأعلنت المديرية أنه أثناء تفقد إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء الحالة التموينية بشرم الشيخ، وترأسه لحملة تموينية، بالاشتراك مع عبد الراضى محمود مدير فرع حماية المستهلك بجنوب سيناء وقوة من مباحث تموين جنوب سيناء، تحت إشراف العقيد محمد شاكر رئيس مباحث التموين وخالد الجوهرى مدير إدارة تموين شرم الشيخ لمراقبة الأسواق والمتابعة.

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حيث تمكنوا من ضبط 4 أطنان دقيق مخابز بلدي مدعم على سيارتين نصف نقل بدون وجه حق، وتم الحصول عليها من على متن إحدى سيارات مطاحن الدقيق، وتم ضبط الجميع والعرض على النيابة العامة والتحفظ على الكمية بأحد مستودعات الدقيق وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة. 
 

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جهاز مشروعات الخدمة الوطنية جنوب سيناء حماية المستهلك جهاز مشروعات محافظة جنوب سيناء مدينة شرم الشيخ مراقبة الاسواق مستودعات الدقيق إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء عبد الراضى محمود مدير فرع حماية المستهلك بجنوب سيناء العقيد محمد شاكر رئيس مباحث التموين

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