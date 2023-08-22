الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط 90 قضية مخدرات و57 قطعة سلاح ناري خلال حملة في دمياط

قوات الشرطة،فيتو
قوات الشرطة،فيتو

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة مكبرة لمكافحة جرائم المخدرات والبلطجة وترويع المواطنين في أعقاب استغاثة مواطن. 

تابعت الأجهزة الامنية ما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن زعم صاحب الحساب قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة وترويع المواطنين بالمنطقة محل سكنه بدمياط. 
 

وبالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بعدة حملات أمنية بالمنطقة محل الشكوى خلال الآونة الأخيرة أسفرت جهودها عن ضبط 90 قضية إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 166,250 كيلو جراما – كمية من مخدر البانجو وزنت 174 كيلو جراما – كمية من مخدر الهيروين وزنت 9,363 كيلو جراما – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 500, 122 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون –  140 قرصا مخدرا – 57 قطع سلاح نارى – عدد من الطلقات).
 

Advertisements

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أجهزة وزارة الداخلية الداخلية جرائم المخدرات قضية مخدرات مخدر الهيروين مخدر الأفيون

مواد متعلقة

حبس عصابة الشرطة المزيفة لسرقة الأجانب في أسوان

القبض على 4 لصوص سرقوا "أسياخ حديد" من كوبري ببورسعيد

حبس صاحب محل بحوزته 2 مليون جنيه للاتجار بالنقد الأجنبي في الفيوم

أخبار الحوادث اليوم، تفاصيل جديدة عن جريمة الوراق.. شهيدة لقمة العيش، مصرع فتاة تقود توكتوك دهسها جرار زراعي

مصرع أخطر مروج مخدرات في الدقهلية وإصابة آخر عقب تبادل إطلاق النيران

إغلاق شارع الأسمرات اتجاه ميدان الرسالة لإنشاء مول دايموند بالقاهرة

ضبط ‏102591 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق السريعة

عامل يشترك مع اثنين آخرين فى سرقة خزينة محل ذهب بالعمرانية

الأكثر قراءة

بالأسماء، تعرف على اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي مساء اليوم الاثنين 21-8-2023

أول تصريح من حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك

هل يحق لمرتضى منصور الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة؟ خبير لوائح يوضح (فيديو)

رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية على هذه المناطق غدًا

بعيدا عن منافسات روشن، رونالدو يتجول بالجلابية السعودي وصديقة نيمار ترتدي العباية (فيديو)

ليفربول يرد على عرض اتحاد جدة لشراء محمد صلاح

ملفات مهمة تنتظر تدخل اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

غرفة نوم أثرية تكشف تفاصيل حقبة قديمة في إيطاليا

سرقة ساعات فاخرة حول العالم بقيمة 1.2 مليار دولار أغلبها ماركة رولكس

زراعة شرائح كهربائية داخل رأس سعودي لأول مرة فى الشرق الأوسط

مهاجرون غير شرعيين ينصبون خياما أمام فندق فى قلب باريس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 21-8-2023 في ختام التعاملات

أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

تراجع اليوان الصيني في البنك المركزي مساء اليوم

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم النهائي بسجنه.. حكاية مرتضى منصور مع موظفة عمومية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

كريمة يكشف حكم زيارة المسجد الأقصى تحت الاحتلال الصهيوني

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية والصحية

المزيد
الجريدة الرسمية