ضبط 90 قضية مخدرات و57 قطعة سلاح ناري خلال حملة في دمياط

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة مكبرة لمكافحة جرائم المخدرات والبلطجة وترويع المواطنين في أعقاب استغاثة مواطن.

تابعت الأجهزة الامنية ما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن زعم صاحب الحساب قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة وترويع المواطنين بالمنطقة محل سكنه بدمياط.



وبالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بعدة حملات أمنية بالمنطقة محل الشكوى خلال الآونة الأخيرة أسفرت جهودها عن ضبط 90 قضية إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 166,250 كيلو جراما – كمية من مخدر البانجو وزنت 174 كيلو جراما – كمية من مخدر الهيروين وزنت 9,363 كيلو جراما – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 500, 122 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون – 140 قرصا مخدرا – 57 قطع سلاح نارى – عدد من الطلقات).



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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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