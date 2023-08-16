الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محرك دفع ايون، مشروع تخرج لطلاب علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف

مشروع تخرج طلاب ببني
مشروع تخرج طلاب ببني سويف، فيتو

نفذ طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، مشروع تخرج عبارة عن محرك دفع ايوني باستخدام الحطام الفضائي عن طريق إعادة تدوير الحطام الفضائي وتحويله إلى وقود دفع، وذلك لتعزيز استدامة وكفاءة العمليات الفضائية.

وأعرب الدكتور منصور حسن، عن سعادته بمدي تميز أبنائه من طلاب كلية علوم الملاحة والتي تحتفل بتخريج أول دفعة هذا العام، والفرق البحثية التي تم تشكيلها من الطلاب لإعداد هذه المشروعات المتفردة والتي تعد نواة بحثية حقيقية لمشروعات من شأنها خدمة البشرية في المستقبل.

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وأوضح الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، أن الفريق ضم 11 طالب هم محمد مصطفي سعيد، باسل السيد زيدان، مريم البشير محمد، اريج وليد فتحي، مي خالد، ندا عبدالستار، روان رائد،  رحاب حجازي، سلمي خالد، رحمة صلاح، ايه شريف وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الفران مدرس قسم الملاحة الفضائية، والدكتور محمد مراد مدرس بقسم اتصالات الفضاء، والدكتور أحمد أبو الفتوح مدرس مساعد بقسم الملاحة الفضائية بالكلية.

 

وتدور فكرة المشروع حول، التقاط الحطام الفضائي وتسخينه وتحويله إلى صفائح رقيقة عن طريق الدرفلة على الساخن، ثم شحن وتأين تلك الصفائح عن طريق الثرميونيك الانبعاث، وأخيرًا استخدام شبكات الجهد العالي لتسريعها وإخراجها من الأقمار الصناعية، حيث يشكل الحطام  تهديدًا خطيرًا لسلامة الأنشطة الفضائية واستدامتها. 

 

علاوة على ذلك، تتطلب الطرق التقليدية لدفع الأقمار الصناعية في المدار والحفاظ عليها كميات هائلة من الوقود والموارد. وبهذه الطريقة، يمكننا التخفيف من مشكلة الحطام الفضائي ومنع احتمال الاصطدامات، وكذلك إطالة عمر الأقمار الصناعية عن طريق تقليل استهلاك وقودها.

 

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