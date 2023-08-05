رئيس مياه أسيوط يتفقد معامل الصرف بالوادي الجديد لمتابعة سير العمل

أجري المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد والعضو المنتدب لشركة «مياه أسيوط»، جولة تفقدية بمعمل الصرف الصحي بالوادي الجديد وذلك للاطمئان على سير العمل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، على مراقبة عينات المياه والصرف ومشيدا بالتدريبات المقدمة للكميائيين لمواكبة سحب العينات وإدارة الجودة.

وأوضح الشرقاوي، أن الشركة تولي اهتمامًا بالغًا بتدريب العاملين بها في قطاع المعامل وذلك للالتزام بمعايير جودة المياه وصولًا للتميز والريادة واستدامة الخدمة المقدمة، مع مراعاة معايير إجراء التحاليل الكميائية وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية للتأكد من جودة المياه.

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‏كما حث رئيس مياه أسيوط مديري المناطق والعاملين بالشركة على العمل الجاد القائم على الجد والاجتهاد والعمل بروح الفريق للارتقاء بالعمل المؤسسي.

خلال منتصف سبتمبر القادم

الزملوط: الانتهاء من تسليم مرفقي مياه الشرب والصرف بالداخلة لشركة" مياه الشرب بالوادي الجديد"

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، التقي المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بحضور المهندس حسام أحمد رئيس قطاع الوادي الجديد؛ وذلك لبحث موقف المشروعات المُنفذة بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ أنه تم الإتفاق على الانتهاء من استلام الشركة لمرفقي مياه الشرب والصرف الصحي بمركز الداخلة منتصف شهر سبتمبر القادم، وتوفير مقر إداري ومركز لخدمة العملاء بالمركز؛ لتيسير أداء الخدمة للمواطنين.

كما تناول اللقاء تأهيل ورفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة أبو طرطور في إطار خطة المحافظة لتحويل المنطقة لوحدة محلية قروية ومجتمع عمراني متكامل الخدمات.

كما وجه الزملوط بسرعة إنهاء إجراءات نقل تبعية العاملين للشركة لتحقيق الاستقرار الوظيفي، ودفع معدلات التنفيذ للأعمال المتبقية بمشروعات توصيل مياه الشرب بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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