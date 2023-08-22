محافظ شمال سيناء يتفقد فرق حملة شلل الأطفال

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء دعم وزارة الصحة للقطاع الصحي والطبي في المحافظة، بجانب دعم المحافظة بطاقم طبي على أعلى مستوى للمشاركة في حملة شلل الأطفال.

وأضاف المحافظ، خلال جولة تفقدية لمتابعة حملة تطعيم شلل الأطفال في مدينة العريش، بحضور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتورة هانم عبد الرؤوف، مدير عام مكافحة الأمراض المعدية في قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية وهو عبارة عن نقطتين على اللسان.

Advertisements



وأشار المحافظ إلى أن الحملة حققت خلال اليومين الماضيين نسبة 83% من إجمالي عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم وعددهم 105 آلاف و922 طفلًا وطفلة من سن يوم وحتى عشر سنوات.

وناشد المحافظ المواطنين بتطعيم أطفالهم للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال واحتواء أي فيروس وافد، لافتًا إلى أن الحملة مستمرة خلال اليومين المقبلين.



بدورها قالت الدكتورة هانم عبد الرؤوف، مدير عام مكافحة الأمراض المعدية في قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، أنه خلال اليومين الماضيين تم تغطية نحو 85% من المساحة الجغرافية المستهدفة بالمحافظة، لافتة الي مشاركة 19 استشاري من الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية لتقديم الدعم الفني لمديرية الصحة خلال الإعداد والتجهيز للحملة المحدودة.

وأشارت عبد الرؤوف الي مشاركة 470 فريقًا ثابتًا ومتحركًا في الحملة على مستوي المحافظة، موجه التحية للمحافظ علي دعم حملة شلل الأطفال، لافته الي أن الجرعة الثانية يوم 24 سبتمبر لنفس الفئة العمرية من سن يوم وحتى 10 سنوات.

من جانبه قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال المقيمين في محافظة شمال سيناء من المصريين وغير المصريين "الأجانب" من أجل الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال واحتواء أي فيروس وافد من دول الجوار.

وأشار شوكة، إلي انتظام العمل في الحملة وإقبال المواطنين علي الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والفرق الثابتة والمتحركة على مستوى المحافظة لتطعيم أطفالهم.