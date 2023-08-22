الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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حوادث

حالة الطرق اليوم، كوبرى القبة و6 أكتوبر ومحور 26 يوليو الأكثر زحاما

زحام مرورى بالطرق
زحام مرورى بالطرق الرئيسية، فيتو

شهدت الحركة المرورية صباح اليوم الثلاثاء، ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات على محاور وطرق بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بسبب زيادة الأحمال وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

حالة الطرق اليوم الثلاثاء  

ورصدت المتابعة الميدانية زحاما مروريا بمحور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر ومتجهة إلى وسط القاهرة والجيزة وميدان لبنان كذا القادم من وسط العاصمة والطريق الدائري ومتجهة إلى إسكندرية الصحراوي وأكتوبر، وشارعي شبرا مصر ورمسيس، كوبري 15 مايو، الطريق الدائري الأوسطي، محور كورنيش النيل، شارع الهرم، كوبري 6 أكتوبر، كوبري القبة.

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حالة المرور اليوم 

وشهدت حركة المركبات كثافات متحركة بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر - 15 مايو - الجلاء - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن المتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر.

سيارات الإغاثة على الطرق 

وبدورها وزعت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وانتشر رجال المرور بالقاهرة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

 

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