حبس 19 عنصرا إجراميا بتهمة بحيازة والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية بأسوان ودمياط
قررت النيابة العامة حبس 19 عنصرًا إجراميًّا 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية في أسوان ودمياط.
حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة
كان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط) شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
مديرية أمن أسوان
أسفرت جهودها بمديرية أمن أسوان عن ضبط 7 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلوجرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500 كيلوجرام – كمية من مخدري "الهيروين، الشابو") بحوزة 8 متهمين "لـ5 منهم معلومات جنائية".
وضبط 6 قضايا سلاح ناري.. عبارة عن (بندقية خرطوش- 5 أفرد محلية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 7 متهمين "لـ4 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ 791 حكمًا قضائيًّا متنوعًا.
مديرية أمن دمياط
ضبط 4 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلوجرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلوجرامات – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلوجرامات – كمية من مخدر الهيروين -بندقية خرطوش- 2 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين "لـ3 منهم معلومات جنائية") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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