نشرة الأخبار، مفاجأة للطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة، أول تصريح للمدير التنفيذي الجديد للزمالك

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

مفاجأة للطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة، (6) كليات متاحة، أبرزها (حقوق وآداب وسياحة)

نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثانية، أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، والكليات المتاحة أمام طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023

بالاسم ورقم الجلوس، اعرف كليتك في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، تصدرت نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، محركات البحث خلال الساعات الماضية وذلك بعد إعلانها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

Advertisements

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2023 بالاسم ورقم الجلوس من خلال هذا الرابط.

بالتفاصيل.. الكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2023

نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثانية، أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، والكليات والمعاهد المتاحة أمام طلاب المرحلة الثالثة 2023.

وكان الحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلي:

الشعب العلمية

250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%.

259445

الشعبة الأدبية

238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.

90688

الإجمالي

350133

تخلف (5747) طالبًا عن التقدم برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت من طلاب هذه المرحلة

حالات الاستنفاذ

استنفذ عدد (14972) طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم اتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

بدء التقديم على أراضي مسكن بالمدن الجديدة

أراضي مسكن، يبدأ اليوم التقديم على أراضي الطرح الثالث للأفراد ضمن برنامج مسكن الذي تطرحه وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية للأراضي المميزة والمتوسطة والأكثر تميزًا بالمدن الجديدة.

الآثار: المصريون القدماء ليسوا كفرة أو وثنيين، وهذا دور السحر في البحث عن الزئبق

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن هناك مربعًا ذهبيًّا للمتاحف في مصر يضم أربعة متاحف، مثل المتحف المصري في التحرير، والمتحف الروماني اليوناني الذي يضم 41 ألف قطعة آثار، والمتحف الإسلامي، ومتحف الحضارة الذي يشمل كل العصور.

متحف لذوي الاحتياجات الخاصة

ولفت: إلى أن الدولة ستقوم بإنشاء متحف لذوي الاحتياجات الخاصة، يضم قطعًا غير أصلية، لكي يستطيعوا الاطلاع على الحضارة المصرية القديمة، مشيرًا إلى أن هناك رجل أعمال تم القبض عليه بعدما أنفق 50 مليون لاستخراج الآثار والزئبق الأحمر.

موعد تسلم اللجنة الثلاثية مهام عملها في نادي الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موعد تسلم اللجنة الثلاثية مهام عملها في نادي الزمالك، بعدما أعلنت وزارة الشباب والرياضة أسماء الثلاثي.

وقال المصدر إن اللجنة الثلاثية من المقرر أن تتسلم مهام عملها صباح اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 11 صباحًا.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الثلاثية اجتماعًا بعد تسلم المهمة مباشرة.

وأعلن مسؤولو وزارة الشباب والرياضة رسميًّا أسماء اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد استقالة مجلس الإدارة.

أول تصريح من حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك

أدلى اللواء حسن موسى عبد الكافي، المدير التنفيذي الجديد الذي سيتولى إدارة نادي الزمالك، بأول تصريح له، عقب صدور قرار وزير الرياضة بتنصيبه مديرا تنفيذيا للنادي ضمن اللجنة الثلاثية التي ستدير شئون القلعة البيضاء خلال الفترة المقبل.

وقال اللواء حسن موسى: “المهمة ثقيلة وكلنا في خدمة النادي والزمالك اولا”.

وكان مسئولو وزارة الشباب والرياضة أعلنوا أسماء اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد استقالة مجلس الإدارة بقيادة مرتضى منصور.

ميلان يضرب بولونيا بثنائية في ختام الجولة الأولى بالدوري الإيطالي

حقق فريق إي سي ميلان فوزًا مستحقًّا على حساب مضيفه بولونيا، بهدفين مقابل لاشيء، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ريناتو دال آرا، مساء اليوم الإثنين، في ختام مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

افتتح أوليفيه جيرو النتيجة في الدقيقة 11، ثم عزز الوافد الجديد كريستيان بوليسيتش تقدم ميلان بالهدف الثاني في الدقيقة 21 من عمر اللقاء.

ميلان يحصد أول ثلاث نقاط

وحصد ميلان بهذا الفوز أول ثلاث نقاط، ليحتل المركز الخامس، فيما ظل بولونيا دون نقاط في المركز الـ18.

الدوري الإنجليزي، أرسنال يحقق فوزًا صعبًا أمام مضيفه كريستال بالاس بهدف

حقق فريق أرسنال فوزًا صعبًا بهدف دون مقابل، على حساب نظيره كريستال بالاس في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "سيلهرست بارك" في ختام الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف الأرسنال الوحيد في اللقاء لاعبه مارتن أوديجار من ركلة جزاء في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

شهدت المباراة سيطرة واستحواذ لصالح فريق أرسنال في أغلب فتراتها، خاصة في الشوط الثاني الذي شهد انتفاضة هجومية لصالح الجانرز، أسفرت عن الهدف الأول في الدقيقة 56.

اليوم الفصل الأخير في قضية قاتلة طفلها بالشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار سلامة جاب الله وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيى عادل صادق وشادي المهدي عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثمانه لأشلاء وطهيه وأكل أجزاء منه بقرية أبو شلبي بدائرة مركز فاقوس، بعد ورود تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من أساتذة الطب النفسي.

محافظ أسيوط: تعويض كل الأهالي المتضررين من انهيار حوض تبريد محطة الكهرباء (فيديو)

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه سيتم تعويض كل الأهالي المتضررين من انهيار حوض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط.

قدرة محطة كهرباء غرب أسيوط

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": محطة كهرباء غرب أسيوط تخدم على الشبكة القومية لمحافظات مصر بقدرة 1500 ميجا وات ونواتج التبريد تجمع عبر بحيرة على مساحة 11 فدانا.

أحواض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط

ولفت: كل أجهزة الدولة والأهالي تعانوا وتشاركوا من أجل التعامل مع انهيار أحد أحواض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط، وخاصة بعد تسرب المياه لمقابر المسيحيين والمسلمين.

الفراخ البيضاء.. ثروة قومية مهددة بـ"شائعة الهرمونات".. أطباء وباحثون يكشفون حقيقة حقن الفراخ بهرمون الاستروجين.. طبيب بيطري: أسعار الهرمونات مرتفعة جدا وتدمر ميزانية أي مزرعة

أقبلت كثير من الأسر المصرية في الفترة الماضية على شراء الفراخ البيضاء بعد ارتفاع أسعار الدواجن البلدي التي وصل سعر الكيلو الواحد منها إلى 140 جنيها، لكن ظهرت بعض الشائعات مؤخرا تحذر من تناول الفراخ البيضاء الموجودة في الأسواق، وزعمت تلك الشائعات حقن الدواجن بهرمونات خطيرة على صحة الإنسان، ووصلت الشائعات إلى أن تناول الفراخ البيضاء يسبب السرطان، فما حقيقة ذلك؟

سي إن إن: ترامب يعتزم تسليم نفسه الخميس في قضية انتخابات جورجيا

أفادت تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم الثلاثاء، باعتزام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تسليم نفسه إلى السلطات في سجن مقاطعة فولتون يوم الخميس.

ووفقًا لتقرير لشبكة "سي إن إن" نقلًا عن مصدرين مطلعين على المسألة، سيسلم ترامب نفسه إلى السلطات كجزء من التهم الموجهة إليه من قبل المدعي العام في المقاطعة والتي تتعلق بمحاولات مزعومة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.