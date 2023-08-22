الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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حوادث

السجن 3 سنوات لمهندس بإحدى الشركات لاتهامه باختلاس 2 مليون جنيه

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة مهندس دعم فني بإحدى الشركات بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانته باختلاس 2 مليون جنيه من جهة عمله، وإلزام المتهم برد مبلغ مليون و899 ألف جنيه للشركة جهة عمله، وعزله من الوظيفة.

 

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 486 لسنة 2022 جنایات كرداسة، ورقم 1 لسنة 2022 حصر أموال عامة عليه، أن المتهم "مصطفى. ش"، 37 سنة، مهندس دعم فني بإحدى الشركات، أنه في الفترة من 1 أكتوبر 2018 حتى يوليو 2021 بدائرة مركز كرداسة محافظة الجيزة، بصفته عامل بإحدى الشركات المساهمة (مدير إدارة الحاسبات والمعلومات بإحدى الشركات)، بالتعامل مع شركة لخدمات المحمول، استولى بغير حق وبنية التملك على مال مملوك للشركة جهة عمله.

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وتابعت التحقيقات أنه كان ذلك حيلة بأن استغل التفويض الصادر له من الشركة في التعاقد مع شركة خدمات المحمول، وقام بشراء 488 هاتف محمول بنظام التقسيط على الشركة جهة عمله، واستبدل نقاط الولاء الخاصة بخطوط المحمول المملوكة للشركة لدى شركة خدمات المحمول، بإجمالي مبلغ 2 مليون 342 ألف جنيه، واستولى عليها لنفسه بنية تملكها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم ارتكب تزويرا في محررات رسمية لإحدى الشركات المساهمة، وهي نماذج طلبات الاشتراك بنظام التقسيط الشهري للأجهزة من شركة خدمات المحمول، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت بتلك الطلبات صفته كمفوض عن الشركة التي يعمل بها، وطلب الشركة خلافًا للحقيقة شراء هواتف محمولة بنظام التقسيط الشهري والتزام الشركة جهة عمله بسداد قيمة تلك الأقساط بإضافتها لفاتورة الشركة الشهرية.

وشهد المحامي بالشئون القانونية بالشركة أن المتهم بصفته مديرا لإدارة الحاسبات والمعلومات بالشركة والمفوض من الشركة للتعامل مع شركة لخدمات المحمول، استولى على المبلغ المالي بالتحايل وذلك باستخدام التفويض الممنوح له بأن قام بالتعاقد باسم الشركة جهة عمله دون علم الإدارة على خطوط غير مستغلة وتمكن من خلالها من شراء عدد 488 هاتف محمول، واستبداله لنقاط الولاء الخاصة بالشركة بقيمة 65 ألف جنيه والاستيلاء على قيمتهما لنفسه.

وشهد رئيس وأعضاء اللجنة المنتدبة من النيابة العامة، بأن أعمال فحصهما توصلت إلى قيام المتهم باستغلال حسابات الشركة بشراء عدد 488 هاتف محمول بقيمة 2 مليون و342 ألف جنيه من حساب الشركة جهة عمله، والاستيلاء على قيمتها لنفسه واستبدال نقاط الولاء المستحقة للخطوط الخاصة بالشركة لحوالي 100 ألف نقطة بقيمة 65 ألف جنيه والاستيلاء عليها لنفسه.

 

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محكمة جنايات جنوب الجيزة جنایات كرداسة مركز كرداسة الجيزة

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