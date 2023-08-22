لجنة الزمالك الجديدة تستعد لتسلم مهام عملها بالنادي

الزمالك، تتسلم بعد قليل اللجنة الجديدة بنادي الزمالك مهام عملها في نادي الزمالك، بعدما أعلنت وزارة الشباب والرياضة أسماء الثلاثي.

وتبدأ اللجنة الثلاثية بعد قليل تسلم مهام عملها صباح اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الثلاثية اجتماعًا بعد تسلم المهمة مباشرة.

وأعلن مسؤولو وزارة الشباب والرياضة رسميًّا أسماء اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد استقالة مجلس الإدارة.

أسماء لجنة الزمالك المؤقتة

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة (باعتبارها الجهة الإدارية المختصة) قرارًا يتضمن تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي لإدارة النادي، حيث ضمت كلًّا من:

- اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي مديرا تنفيذيا.

- أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا.

- أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي.

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ملفات مهمة على طاولة اللجنة المؤقتة في الزمالك

وبعد إعلان أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، أصبحت هناك ملفات تنتظر الحل والتدخل السريع في القلعة البيضاء، حيث يبقى أول الملفات التي تنتظر الحل هو أزمة إيقاف القيد ودفع غرامة سبورتنج لشبونة وأشيمبونج ودفع غرامة إبراهيما نداي من أجل حل أزمة القيد.

فيما سيصبح أمام اللجنة المؤقتة في نادي الزمالك ملفا آخر لا يقل أهمية، وهو التعاقد مع 3 صفقات جديدة طلبهم أوسوريو المدير الفني قبل بداية الموسم الجديد.

ويبقي الملف الأخير دفع مستحقات اللاعبين المتأخرة ومقدمات العقود وتجديد عقود الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومحمد عواد لاعبا الفريق.

بيان وزارة الشباب والرياضة

وكانت وزارة الشباب والرياضة قالت في بيان رسمي اليوم: “إنه في ضوء الاستقالة التي تقدم بها مجلس إدارة نادى الزمالك من إدارة شئون النادي وذلك بعدما تولى المسئولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه في بداية الدورة الانتخابية الحالية 2021 - 2025 وحتى الآن، وتحمل مسئوليته الكاملة عن إدارة واحدة من أكبر المؤسسات الرياضية في مصر، وبالإشارة إلى الاعتذارات التي تقدم بها كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادي بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسئوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات”.

وواصل البيان: “إن تلك الاستقالات والاعتذارات سواء من أعضاء المجلس أو السادة التنفيذيين هي نابعة بالأساس من تلقاء أنفسهم وحرصًا منهم على الصالح العام للنادي، وفي هذا الإطار، وحرصًا من وزارة الشباب والرياضة على الحفاظ على النادي وتحقيق الاستقرار الإداري لتلك المؤسسة الرياضية العريقة، فقد سارعت الوزارة في البدء بوضع التصور المتضمن خارطة الطريق في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للبدء في تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابي للنادي وفقًا للتوقيتات المحددة والمقررة فى النظم القانونية واللائحية المنظمة لهذا الشأن”.

لجنة تسيير شؤون النادي

وتابع: “بناء على ما تقدم، فمن المقرر أن يتم تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير النشاط الرياضي وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بندًا لانتخاب مجلس إدارة لنادي الزمالك لدورة انتخابية جديدة على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بأعمالها شئونها فى تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانونًا”.

واختتم البيان: “تهيب الوزارة بالجميع عدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة والتي قد تحمل اجتهادات أو معلومات غير صحيحة وأن المصدر الوحيد التي تصدر عنه الأخبار الرسمية للوزارة هو المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة”.

موعد انتخابات الزمالك

وأوضحت الوزارة أن اللجنة سيتم تشكيلها إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بندًا لانتخاب مجلس إدارة لنادي الزمالك لدورة انتخابية جديدة وفقا لأحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017.

وشددت وزارة الشباب والرياضة أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة ستتولى بأعمالها شئونها في تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانونًا.