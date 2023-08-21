أراضى مسكن، أنظمة السداد لأراضى الإسكان المميزة

أراضى مسكن، يبدأ غدا الثلاثاء الحجز الإلكتروني بالطرح الثالث لأراضى مسكن للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "مَسكن"، بنظام الطرح الدائم، بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.

والطرح الثالث، يضم 522 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي، 38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزًا بمدن (القاهرة الجديدة – العبور – المنصورة الجديدة)، بجانب 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بنى سويف الجديدة)، بالإضافة إلى 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة).

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طرق سداد أراضي الإسكان المتميزة بمسكن

ونستعرض أنظمة السداد لأراضى الإسكان المميزة كالتالي:

سداد مبلغ جدية حجز وقدره (١٠٠,٠٠٠ جنيه) مائة ألف جنيه مصري لا غير، بالإضافة إلى مبلغ ٥٠٠ جم (فقط خمسمائة جنيه مصري لا غير) مصروفات دراسة لا ترد - دفعة واحدة وغير مجزأ – عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية:

سويفت (سويفت كود HDKEGCAXXX) بنك التعمير والاسكان – فرع المهندسين

ACH عن طريق كافة البنوك لحساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببنك التعمير والإسكان على كود حجز قطعة الأرض تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والاسكان - فرع المهندسين ( من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك) وأخر موعد لسداد جدية الحجز يوم ٢٠٢٣/٥/١٥ الساعة الثانية ظهرا.

على أن يتضمن التحويل البيانات التالية:

اسم المتقدم للحجز رباعي.

رقم بطاقة الرقم القومي (١٤ رقم) سارية.

نظام سداد قيمة قطعة الأرض

سداد مبلغ جدية حجز وقدره ١٠٠٠٠٠ جنيه (مائة ألف جنيه مصري لا غير) بالإضافة إلى مبلغ ٥٠٠ جنيه (فقط خمسمائة جنيه مصري لا غير ) مصروفات دراسة لا ترد.

-استكمال سداد مقدم الحجز بالإضافة إلى ١٪ مصاريف ادارية + ٠.٥ لصالح مجلس الأمناء من إجمالي قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص وفقا لنسبة استكمال السداد المقدمة من العميل ) وبنفس أسلوب سداد جدية الحجز ( سويفت /ACH / تحويل داخلي لحساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببنك التعمير والاسكان - فرع المهندسين من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك).

- سداد باقي قيمة الارض على ٣ أقساط سنوية متساوية بدون فوائد يستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ الاستلام ويحرر شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة المختص.

- في حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى ٠,٢٪ + ٠.٥٪ مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

-في حالة عدم سداد المبالغ الموضحة بعالية خلال المدد المحددة بكراسة الشروط يتم إلغاء الحجز نهائيا ويخصم منه ١٪ مصاريف إدارية ٥٪ مجلس أمناء المدينة دون الحاجة الى إنذار او إخطار او استصدار حكم قضائي.

الاسترداد: في حالة عدم الترسية يتم رد مبلغ جدية الحجز علي الحساب الوارد منه المبلغ بذات العملة الوارد بها مع تحمل الحاجزين قيمة المصاريف البنكية.

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