حبس سيدة بتهمة طعن زوجها في أبو النمرس

أمرت نيابة الجيزة بحبس سيدة بتهمة الشروع في قتل زوجها، بعدما أقدمت على طعنه باستخدام سلاح أبيض في البطن أثناء مشاجرة بينهما بمنطقة أبو النمرس.

سيدة تتخلص من زوجها

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إحدى المستشفيات بوصول عامل مصاب بجروح من بينها جرح نافذ فى البطن.

وتبين من خلال التحريات بأن وراء ارتكاب الواقعة زوجته بسبب خلافات وحدوث مشادة بينهما، تطورت إلى مشاجرة قامت على إثرها المتهمة بالتعدي على زوجها بسلاح أبيض سكين.

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وألقى رجال المباحث بقسم أبو النمرس القبض على المتهمه واعترفت بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما وتم التحفظ على سلاح الجريمة، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



إحالة شخصين للمحاكمة بتهمة النصب والاحتيال في الجيزة

أحالت النيابة العامة بالجيزة شخصين بالجيزة للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال السحر والشعوذة عبر الإنترنت.



وأمرت النيابة في وقت سابق بحبس المتهمين وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحتين على مواقع التواصل الإجتماعى، يُبدى من خلالهما المُعلنان قدرتهما على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

قامت الأجهزة الأمنية بالفحص وتم تحديد القائمين على إدارة الصفحتين وتبين أنهما لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وعُثر بحوزتهما على (7 كارنيهات يشتبه فى كونهم مزورين – الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة) وبمواجهتهما أقر بنشاطهما الإجرامى، وإتخاذ الإجراءات القانونية.