الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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حوادث

حبس المتهمين بسرقة محل ذهب بالعمرانية

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس ٣ أشخاص من بينهم عامل فى محل ذهب ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة خزينة محل الذهب، والإدعاء بوجود سطو مسلح بمنطقة العمرانية.

 

تفاصيل على المتهمين بسرقة محل ذهب

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسرقة أحد المحال بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وبالانتقال والفحص وبسؤال (مالك المحل - عامل بالمحل) أقر الأول بتلقيه اتصال هاتفى من الثاني أبلغه بقيام أحد الأشخاص بتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواة" وتكبيله وإجباره على فتح الخزينة وتمكن من سرقة مبلغ مالى وفر هاربًا.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية العامل وتبين اشتراكه مع (شخصين آخرين- مقيمين بالجيزة) فى إرتكاب الواقعة.
 وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع العامل، وأرشدوا عن المبلغ المالى المستولى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

إحالة شخصين للمحاكمة بتهمة النصب والاحتيال في الجيزة

أحالت النيابة العامة بالجيزة شخصين بالجيزة للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال السحر والشعوذة عبر الإنترنت.


وأمرت النيابة في وقت سابق بحبس المتهمين وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحتين على مواقع التواصل الإجتماعى، يُبدى من خلالهما المُعلنان قدرتهما على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

قامت الأجهزة الأمنية بالفحص وتم تحديد القائمين على إدارة الصفحتين وتبين أنهما لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وعُثر بحوزتهما على (7 كارنيهات يشتبه فى كونهم مزورين – الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة) وبمواجهتهما أقر بنشاطهما الإجرامى، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة الجيزة أمن الجيزة العمرانية تفاصيل علي المتهمين بسرقة محل ذهب

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