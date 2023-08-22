حقيقة ضرب حارق القرآن السويدي على يد ملاكم عراقي (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثير على منصة تيك توك، ظهر فيه سلوان موميكا، المواطن السويدي من أصل عراقي، والذي قام بحرق نسخة من القرآن في ستوكهولوم، وهو يتعرض للضرب من ملاكم قيل إنه عراقي الجنسية.



موميكا حارق نسخة القرآن في السويد

وظهر في الفيديو المتداول على تيك توك، الشاب وهو يرتدي قفازات الملاكمة ويلكم موميكا على وجهه، ويطلب منه الرد بتوجيه اللكمات إليه.

لكن موميكا حذره من عواقب الاعتداء عليه، قبل أن يفر هاربا على وقع ضحكات أشخاص تجمعوا في المكان. ونشر موميكا فيديو يمكن فيه سماع الملاكم وهو يقول له "تلعب؟"، ليرد موميكا: "لا، لا ألعب.. دير بالك لا تقرب".

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وتجدر الإشارة إلى أن الفيديوهات التي يقوم موميكا بنشرها على مواقع التواصل تحصد عددا كبيرا من المشاهدات، خاصة التي قام فيها بـ حرق المصحف.

وفي شهر يونيو الماضي، أحرق سلوان موميكا نسخة من المصحف أمام المسجد الرئيسي في ستوكهولم، كما نظم تظاهرة أمام السفارة العراقية في ستوكهولم في يوليو، وقال إنه سيحرق فيها نسخة من المصحف، لكنه لم يفعل ذلك.



وأفادت وكالة الأنباء السويدية بأن موميكا لديه تصريح بالإقامة المؤقتة في السويد تنتهي عام 2024، وأن وكالة الهجرة السويدية تنظر في قضيته الآن.

وموميكا هو لاجئ من أصل عراقي، وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص الذي أحرق المصحف.

الشخص الذي قام بحرق المصحف

ومن جانبه أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان صادر عنه أن رئيس المجلس فائق زيدان وجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص الذي أقدم على حرق المصحف الشريف عملًا بأحكام المادة 14 من قانون العقوبات العراقي النافذ.



وأوعز زيدان إلى رئاسة الادعاء العام وبالتنسيق مع محكمة تحقيق الكرخ الأولى إكمال الإجراءات القانونية لطلب استرداد هذا الشخص ومحاكمته وفق القانون.