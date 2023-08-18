تحفيظ القرآن وتنمية وإثراء مهارات اللغة العربية خلال النشاط الصيفي بالوادي الجديد

يواصل قطاع التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، تنفيذ خطة النشاط الصيفى لإثراء مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وقالت سهـــام رضــوان موجه عام اللغة العربية والتربية الإسلامية بمديرية التربية التعليم بالوادي الجديد، لـ «ڤيتو»، إن البرنامج يجرى تنفيذه بالتعاون مع توجيه عام اللغة العربية بهدف صقل وتنمية مهارات الطلاب المستهدفين باللغة العربية، فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم لهم بمجالات متعددة منها حفظ القرآن الكريم، القراءة الحرة، كتابة القصة والمقال والشعر، مهارات الخط العربي.

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وأوضحت، أن خطة عمل توجيه اللغة العربية، الخاصة بالأنشطة خلال الإجازة الصيفية للتشجيع على الكتابة الفنية باللغة العربية الفصحى وإكتشاف مواهب طلابية جديدة وإستثمار طاقة الطلاب فى ممارسة الأنشطة المتنوعة من أجل إعداد جيل من أبناء المحافظة قادر على تحمل المسئولية.

وأضافت موجه عام اللغة العربية والتربية الإسلامية بمديرية التربية التعليم بالوادي الجديد، أن برنامج (النشاط الصيفي للعام 2023) تحت شعار "إقـــرأ وارتـــق "، يتضمن الأنشطة الآتية:

• تنمية وإثراء مهارات اللغة العربية

• تحفيظ القرآن الكريم وإثراء الثقافة الإسلامية

• القراءة الحرة وكتابة الشعر.

ومن جانبه أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل تعليم الوادي الجديد، أن برنامج النشاط الصيفي، يهدف إلى تعزيز القيم الوطنية والتربوية المتحققة في الأنشطة الطلابية لمختلف المراحل التعليمية، من خلال عدد من المسابقات والأنشطة والمشروعات الصيفية وفق خطة زمنية، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030.

وأضاف وكيل تعليم الوادي الجديد، أن برنامج النشاط الصيفي، يهدف إلى تقديم أنشطة ممنهجة ومتنوعة للطلاب والطالبات خلال فترة الصيف، بما يضمن الاستفادة من وقت الطلاب والطالبات، وصقل مواهبهم وتجاربهم بقالب ترفيهي تنافسي، إلى جانب استثمار قدراتهم ضمن مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية.

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