لليوم الثالث، استمرار حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بشمال سيناء

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء تواصل الحملة المحدودة ضد مرض شلل الأطفال لليوم الثالث على التوالي في مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن الحملة حققت خلال اليومين الماضيين 83% من إجمالي عدد الأطفال المستهدف وعددهم 105 آلاف و922 طفلًا وطفلة من سن يوم وحتى عشر سنوات.

وأضاف شوكة، إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال المقيمين في محافظة شمال سيناء من المصريين وغير المصريين "الأجانب" من أجل الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال واحتواء أي فيروس وافد من دول الجوار.

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وأشار إلى أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية وهو عبارة عن نقطتين على اللسان ويجب إعادة التطعيم إذا تقئ الطفل أو لفظ التطعيم، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة حتى يوم الأربعاء 23 أغسطس الجاري.

ولفت شوكة، إلى انتظام العمل في الحملة وإقبال المواطنين على الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والفرق الثابتة والمتحركة على مستوى المحافظة لتطعيم أطفالهم مشيرًا إلى مشاركة 470 فريقًا ثابتًا ومتحركًا في الحملة.