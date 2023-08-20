رئيس شركة مياه الشرب بشمال وجنوب سيناء يوجه بحل مشكلات المواطنين

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء أخذ عينات من مياه الشرب لتحليلها في معامل الشركة لضمان وصول المياه النظيفة للمواطنين.

وأعلنت الشركة أنه يجري سحب العينات اثناء عملية الضخ للوقوف علي النتائج أولا بأول، والتأكد من وصول كوب ماء نظيف للمواطن ، حيث تم رفع عينات الفترة الصباحية من شبكات العريش بإجمالى 80 عينة من عدد 15 شبكة.



وكان اللواء مهندس خالد مصطفي عزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قام بزيارة تفقدية لمحطتي مياه بالوظة ورمانة وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة بقطاع شمال سيناء للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والخطوط الناقلة للمياه.



وقام بالمرور علي قرى قاطيه والمريح وختامًا قرية 30 يونيو، رافقه في الجوله بعض شيوخ وعوائل قبائل شمال سيناء ورؤساء القري وقد استمع لشكواهم ومقترحاتهم والوقوف علي اهم احتياجات المواطنين.

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وقد وجه اللواء بسرعة إزالة أي تعديات علي الخطوط الناقلة للمياه بكل قوة وحزم لضمان وصول المياه لكل بيت في المنطقة ووصولها للمدن الواقعة في نهايات الخطوط، مضيفا ان وصول المياه لمدينتي العريش والشيخ زويد هو أمر حتمي لايقبل أي تهاون ووجه أيضا بسرعة حل جميع الشكاوي التي ترد إلي الشركة عبر المختصين.

