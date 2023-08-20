محافظ شمال سيناء يشيد بدور الأزهر في محاربة الأفكار المتطرفة والمغلوطة
قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الازهر الشريف يلعب دورًا كبيرًا في محافظة شمال سيناء في محاربة الأفكار المتطرفة والمغلوطة وتصحيح المفاهيم.
وأضاف المحافظ خلال تفقد قطعة أرض لإنشاء كليتين لتكون نواة لجامعة الأزهر في منطقة السبيل غرب مدينة العريش، في حضور أسامة عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، وأحمد يونس مدير الإدارة الهندسية بالمجلس، أن مؤسسة الازهر تولي المحافظة اهتما كبيرًا.
وأشار المحافظ إلي الدعم المتواصل من فضيلة الامام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف لأبناء شمال سيناء من خلال التوسع في انشاء المعاهد الازهرية وبناء البيوت البدوية ودعم أبناء سيناء.
من ناحية أخري تفقد المحافظ قطعة أرض أخري في منطقة السبيل لإنشاء الموقف الداخلي للسيارات بجانب الموقف الكبير الذي سيتم انشاءه في منطقة المحاجر.
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