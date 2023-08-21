تفاصيل مصرع سائق صعقا بالكهرباء أثناء تصليحه ماتور مياه بالدقهلية
لقي سائق مصرعه نتيجة الصعق الكهربائي أثناء قيامه بمحاولة إصلاح ماتور مياه داخل منزله بمدينة المطرية في محافظة الدقهلية.
بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المطرية بمصرع سائق نتيجة الصعق الكهربائي.
وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المركز وقوة مرافقه له إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع السيد محمد محود الغريب، 35 سنة، مقيم دائرة المركز.
وتبين أن الحادث نتيجة ماس كهربائي في ماتور المياه، أدى إلى مصرعه في الحال، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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