خلال زفة عروسين، إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بترعة بطريق "طنطا-السنطة"

أصيب 4 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة فرعية أثناء زفة عروسين على طريق طنطا - السنطة في نطاق قرية شبراقاص بدائرة مركز السنطة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي داخل مصرف مائي على طريق طنطا - السنطة وأنباء عن مصابين.

على الفور انتقلت قوة أمنية وقوات الانقاذ النهري وتبين انقلاب سيارة ملاكي داخل مصرف مائي على طريق طنطا السنطة في نطاق قرية شبراقاص بدائرة مركز السنطة وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص من مستقلين السيارة أثناء زفة عروسين نتيجة السرعة الزائدة.

Advertisements

تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى محل البلاغ وجرى انتشال السيارة بواسطة ونش كبير وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والاستماع إلى شهود العيان والوقوف علي أسباب وظروف وملابسات الواقعة.