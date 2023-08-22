التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22-8-2023

تنطلق اليوم الثلاثاء جلسات منتصف الأسبوع بالبورصة المصرية، وحسب خبراء سوق المال من المتوقع أن يتجه المؤشر الرئيسي خلال تعاملات هذا الأسبوع إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 18000 نقطة واختبار مستوى المقاومة الثاني والقمة التاريخية للمؤشر عند مستوى 18400 نقطة، مدعومًا بعودة نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر.

تداولات جلسة الإثنين

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% عند 17920 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% عند مستوى 21713 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% عند مستوى 7500 نقطة.

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وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% عند مستوى 3658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% عند مستوى 5400 نقطة.

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تحليل المؤشر الرئيسي EGX 30

تحليل المؤشر الرئيسي EGX 30

تراجع المؤشر الرئيسي EGX 30 بنحو 93.23 نقطة بنسبة هبوط 0.52% مسجلًا مستوى إغلاق عند 17920 نقطة بفضل الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم القيادية، ومن المتوقع أن نشهد خلال حركة تعاملات هذا الأسبوع حركة صاعدة تحاول اختراق مستوى المقاومة عند 18000 نقطة.

تحليل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

تحليل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

أغلق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بالجلسة السابقة على وتيرة متباينة حيث شهد المؤشر ارتدادا طفيفا ليغلق أدنى مستوى المقاومة الثانوي الذي يكمن عند 3658 وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقة المؤكد حيث يعيد النظرة الإيجابية من جديد للمؤشر.

المؤشر الثلاثيني لديه مقاومة عند المستوى 18000 نقطة

البورصة المصرية تشهد انتعاشة تلك الفترة كما أن المؤشر الثلاثيني لديه مقاومة عند المستوى 18000 نقطة متوقعة أن يتجاوزها المؤشر الفترة القادمة كما أن لديه دعم حول مستوى 17600 نقطة، كما أن السوق في مرحلة الارتداد حاليا حيث أن العامل السلبي المؤثر عليها في الفترة السابقة هو التخوف من تقرير موديز واحتمالية تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، بالإضافة إلى أن هناك مستوى دعم هام هو 17700 نقطة حيث أن المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم وهذا يدفع إلى مستوى 18200 والمتوقع الوصول لهذا المستوى خلال الشهر الحالي، كما أن أسعار الأسهم مازلت لم تعبر عن قيمتها الحقيقية خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه منذ 2016.