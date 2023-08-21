"سي بي إس": ترامب يتقدم على منافسيه في استطلاعات الرأي لخوض الانتخابات الرئاسية

دونالد ترامب، أظهرت نتائج استطلاع للرأي في الولايات المتحدة، أن 62% من الجمهوريين يريدون أن يمثلهم ترامب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته شبكة CBS بالشراكة مع مؤسسة YouGov، إلى أنه بالرغم من الصعوبات القانونية التي يواجهها ترامب، إلا أنه يتقدم على منافسيه عدة مرات في التصنيفات الشعبية بين الناخبين الجمهوريين، الذين سيحددون من سيمثل حزبهم خلال الانتخابات الرئاسية عام 2024.

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منافس ترامب

ووفقا للاستطلاع فإن 62% من الجمهوريين مستعدون للتصويت لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية، رغم مواجهته 4 مجموعات من التهم الجنائية.

وبين الاستطلاع أن أقرب منافس لترامب هو حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، بنسبة تأييد بلغت 16% فقط، بينما تشهد شعبية باقي المنافسين بمن فيهم مايك بينس انخفاضا كبيرا.

بينما أظهر الاستطلاع أن 91% ممن شملهم الاستطلاع يريدون أن يثبت المرشحون جدارتهم بمنصب الرئاسة، بينما يريد 9% فقط أن تركز الحملات الانتخابية على انتقاد ترامب، وفي النهاية سيواجه الفائز في الانتخابات التمهيدية المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض.

أجري الاستطلاع في الفترة ما بين 16 - 18 أغسطس الجاري بمشاركة 2061 من الأمريكيين، بينهم 538 مشاركا محتملا في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين.

الانسحاب من انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وكان السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري بيل كاسيدي طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانسحاب من السباق الانتخابي للرئاسة الأمريكية 2024، وذلك على خلفية إدانته بارتكاب جرائم.

وقال كاسيدي لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إنه لن يكون بوسع دونالد ترامب الفوز في أي انتخابات عامة على الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.



وردًا على سؤال عما إذا كان ينبغي على ترامب الانسحاب من السباق الرئاسي، قال كاسيدي: "أعتقد ذلك. لكن من الواضح أن الأمر متروك له.. بالنظر إلى استطلاعات الرأي حاليًا فإنه سيخسر أمام جو بايدن".



وأضاف: "قد يكون لدينا مرشح لمنصب الرئيس مدان بارتكاب جريمة، وأعتقد بوجود حاجة لاستبدال جو بايدن، لكن لا أعتقد أن الأمريكيين سيمنحون أصواتهم لشخص مدان".



وكاسيدي هو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين السبعة الذين صوّتوا لصالح إدانة ترامب في المساءلة الثانية للرئيس السابق في 2021.