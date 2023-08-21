الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

"سي بي إس": ترامب يتقدم على منافسيه في استطلاعات الرأي لخوض الانتخابات الرئاسية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

دونالد ترامب، أظهرت نتائج استطلاع للرأي في الولايات المتحدة، أن 62% من الجمهوريين يريدون أن يمثلهم ترامب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته شبكة CBS بالشراكة مع مؤسسة YouGov، إلى أنه بالرغم من الصعوبات القانونية التي يواجهها ترامب، إلا أنه يتقدم على منافسيه عدة مرات في التصنيفات الشعبية بين الناخبين الجمهوريين، الذين سيحددون من سيمثل حزبهم خلال الانتخابات الرئاسية عام 2024.

Advertisements

 منافس ترامب

ووفقا للاستطلاع فإن 62% من الجمهوريين مستعدون للتصويت لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية، رغم مواجهته 4 مجموعات من التهم الجنائية.

وبين الاستطلاع أن أقرب منافس لترامب هو حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، بنسبة تأييد بلغت 16% فقط، بينما تشهد شعبية باقي المنافسين بمن فيهم مايك بينس انخفاضا كبيرا.

بينما أظهر الاستطلاع أن 91% ممن شملهم الاستطلاع يريدون أن يثبت المرشحون جدارتهم بمنصب الرئاسة، بينما يريد 9% فقط أن تركز الحملات الانتخابية على انتقاد ترامب، وفي النهاية سيواجه الفائز في الانتخابات التمهيدية المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض.

أجري الاستطلاع في الفترة ما بين 16 - 18 أغسطس الجاري بمشاركة 2061 من الأمريكيين، بينهم 538 مشاركا محتملا في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين.

الانسحاب من انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وكان  السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري بيل كاسيدي طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانسحاب من السباق الانتخابي للرئاسة الأمريكية 2024، وذلك على خلفية إدانته بارتكاب جرائم.

وقال كاسيدي لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إنه لن يكون بوسع دونالد ترامب الفوز في أي انتخابات عامة على الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.


وردًا على سؤال عما إذا كان ينبغي على ترامب الانسحاب من السباق الرئاسي، قال كاسيدي: "أعتقد ذلك. لكن من الواضح أن الأمر متروك له.. بالنظر إلى استطلاعات الرأي حاليًا فإنه سيخسر أمام جو بايدن".


وأضاف: "قد يكون لدينا مرشح لمنصب الرئيس مدان بارتكاب جريمة، وأعتقد بوجود حاجة لاستبدال جو بايدن، لكن لا أعتقد أن الأمريكيين سيمنحون أصواتهم لشخص مدان".


وكاسيدي هو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين السبعة الذين صوّتوا لصالح إدانة ترامب في المساءلة الثانية للرئيس السابق في 2021.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دونالد ترامب الولايات المتحدة الجمهوريين الانتخابات الرئاسية الرئيس السابق دونالد ترامب جو بايدن

مواد متعلقة

ترامب يندد بالاتهامات الزائفة في قضية قلب نتائج الانتخابات

دونالد ترامب: الديمقراطيون يحاولون تدميري وعائلتي

ترامب يدفع ببراءته من تهم التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020

سر انسحاب دونالد ترامب من اتفاقية باريس للمناخ وأسباب تراجع بايدن عن نهج سلفه

الأكثر قراءة

سليمان وهدان يكشف: تم رفع الحجز عن أرصدة الزمالك منذ شهر، وهذا موقف فتوح

مباحث الجيزة تستجوب قاتل أسرته في الوراق.. شهود عيان يكشفون تفاصيل الجريمة

طارق الشناوي يكشف موقفه من معاقبة محمد الحلو بعدم الغناء بعد "عمار يا سعودية" (فيديو)

حريق هائل بمصنع في الصف.. والحماية المدنية تدفع بـ 10 سيارات إطفاء

نجم الزمالك: استقالة مجلس الإدارة ليست في وقتها

زيادة سعر دواء شهير للوقاية من الجلطات وتستخدمه الحوامل

تفاصيل البند المثير في عقد سامسون ومفاجأة في عدم فسخ عقده مع الزمالك بالمجان (مستند)

التموين تكشف سبب ارتفاع سعر كيلو السكر لـ30 جنيها

Advertisements

منوعات

المزيد

رحلة بحرية للقطط في سنغافورة، ما القصة؟

أول ظهور لصديقة نيمار فى العاصمة السعودية الرياض ( فيديو)

بيع شقة بعقد مسجل لكلب يثير الجدل فى إيران والشرطة تتحرك (فيديو)

إزالة ورم يزن 8 كيلو من رحم مريضة في السعودية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك بختام التعاملات

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 20-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

رابط نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

المزيد

انفوجراف

المساحات المناسبة لتركيب أجهزة التكييف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 21 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 21 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم المصحف في المنام وعلاقته بالخير الكثير والتفوق والنجاح

المزيد
الجريدة الرسمية