الآثار: المصريون القدماء ليسوا كفرة أو وثنيين، وهذا دور السحر في البحث عن الزئبق

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن هناك مربعًا ذهبيًّا للمتاحف في مصر يضم أربعة متاحف، مثل المتحف المصري في التحرير، والمتحف الروماني اليوناني الذي يضم 41 ألف قطعة آثار، والمتحف الإسلامي، ومتحف الحضارة الذي يشمل كل العصور.

متحف لذوي الاحتياجات الخاصة

ولفت: إلى أن الدولة ستقوم بإنشاء متحف لذوي الاحتياجات الخاصة، يضم قطعًا غير أصلية، لكي يستطيعوا الاطلاع على الحضارة المصرية القديمة، مشيرًا إلى أن هناك رجل أعمال تم القبض عليه بعدما أنفق 50 مليون لاستخراج الآثار والزئبق الأحمر.

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دور السحر في التنقيب عن الآثار

وأكد خلال لقائه ببرنامج “بلدنا المحروسة” الذي تقدمه الإعلامية إيناس سلامة: "لا يوجد جن زئبق أو ساحر يستطيع الكشف عن الآثار، لو الساحر يقدر يطلع آثار، كان جاب الخير لنفسه والكلام ده كله هبل".

عقوبة الاتجار في الآثار

ولفت: "عقوبة الاتجار بالآثار لا تسقط بالتقادم، وتصل للسجن المؤبد"، مشيرًا: "جرائم الآثار ضخمة جدًّا، ويجب رفع العقوبة إلى الإعدام، لأن الآثار هي تاريخ وحضارة بلد".

وأوضح: "بعض رجال الدين تبيح الاتجار في الآثار بصورة مماثلة للمعادن التي توجد في الأرض، وهذا الكلام غير علمي وغير شرعي على الإطلاق".

هل المصريين القدماء كفرة ووثنيين؟

وأشار: "هناك ضرورة لتدريس الآثار المصرية، خاصة أن البعض ينظر إلى المصريين القدماء على أنهم كفرة ووثنيين، ونؤكد لهم والله المصريين القدماء لم يكونوا كفرة أو وثنيين، وكان بينهم سيدنا يوسف وسيدنا موسى والكثير من الرسل".

تدريس الحضارة المصرية القديمة

ولفت: "الحضارة المصرية القديمة تدرس في 28 جامعة في العالم وهناك مليون قطعة آثار مصرية موجودة في 40 متحف على مستوى العالم، معقبًا: "يعني أي متحف في العالم هتروحه هتلاقي في آثار مصرية".

الاَثار المصرية الموجودة في باطن الأرض

وأكد:"الاكتشافات الأثرية مستمرة ولم تنتهِ، مشيرًا إلى أن مصر تحتوي على 138 هرمًا، ومنذ أسبوعين اكتشفنا هرمًا لأحمس طارد الهكسوس في سوهاج، معقبًا: “ما زال أكثر من 60% من الآثار المصرية موجودة في باطن الأرض”.