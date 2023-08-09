انتهاء تثبيت 70% من الآثار الثقيلة بقاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي لما تبقى من أعمال داخل المتحف المصري الكبير.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الأسبوعية لمستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير، وذلك بحضور اللواء عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والدكتور حسين كمال مدير عام شئون الترميم بالمتحف، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف، والدكتورة ياسمين صبري ممثلًا عن الشركات المنفذة لتجهيز قاعات العرض المتحفي.

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مشروع تشييد المتحف المصري الكبير

وخلال الاجتماع تم استعراض آخر ما آلت إليه تطورات الأعمال بالمتحف من حيث الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية وما تم تنفيذه من أعمال داخل قاعات العرض الرئيسية من تثبيت القطع الأثرية الثقيلة والمتوسطة وصغيرة الحجم على قواعد تثبيتها سواء داخل الفتارين أو خارجها، حيث تم الانتهاء من وضع وتثبيت 70% من الآثار الثقيلة داخل قاعات العرض الرئيسية بالمتحف.

كما تم استعراض خطة المتحف لتحقيق البرنامج المضغوط للانتهاء من وضع جميع القطع الأثرية داخل الفتارين، بمعدل تنفيذ أسبوعي يصل إلى وضع وتثبيت ما يقرب من 160 قطعة أثرية يوميًا داخل الفتارين المخصصة لها بالقاعات الرئيسية والتي يبلغ عددها 159 فاترينة.



ملف تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف المصري الكبير

وتابع الموقف التنفيذي لملف تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف المصري الكبير، وآخر ما آلت إليه أعمال مرحلة التشغيل التجريبي للخدمات بالمتحف، واستعدادات المتحف ومراجعة جاهزية كافة الخدمات المقدمة لزائرية.

وفي نهاية الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة الالتزام بالانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة مسبقًا، ووفقا للخطة الموضوعة في إبريل الماضي للانتهاء من جميع الأعمال المتبقية في سبتمبر القادم.

