أحداث 20 أغسطس، إعلان دستور اتحاد الجمهوريات العربية، مذبحة عكا، احتلال بورسعيد، ميلاد عمر المختار وهيكل، ووفاة نغم فتوكي وزيناوي

شهد يوم 20 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

مناسبات أحداث ذاكرة اليوم

636 - وقوع معركة اليرموك بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد والبيزنطيين بقيادة هرقل.

1191 - بدأ ريتشارد الأول ملك إنجلترا في مذبحة عكا 1191، مما أسفر عن مقتل 2600-3000 من الرهائن المسلمين.

1882 - الإنجليز يحتلون بورسعيد والإسماعيلية وذلك في بداية الاحتلال الإنجليزي لمصر.

1914 - ألمانيا تحتل بروكسل في الحرب العالمية الأولى.

1940 - الزعيم الشيوعي ليون تروتسكي يتعرض لعملية اغتيال في المكسيك أدت إلى وفاته بعد يوم.

1953 - بداية ثورة الملك والشعب في المغرب بعد نفي الحماية الفرنسية لسلطان البلاد محمد بن يوسف.

1971 - الرئيس السوري حافظ الأسد والمصري أنور السادات والليبي معمر القذافي يوقعون في دمشق دستور اتحاد الجمهوريات العربية.

1976 - الزعيم الدرزي كمال جنبلاط يحذر من قيام وطن قومي ماروني في لبنان يكون أخطر من إسرائيل.

1986 - الاتحاد السوفيتي يعترف رسميًا بكارثة مفاعل تشيرنوبل النووي.

1987 - صدور قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 598 ليعلن بداية نهاية حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران.

2009 -اسكتلندا تعلن الإفراج عن المدان في قضية لوكربي عبد الباسط المقرحي وذلك لأسباب إنسانية.

2011 - بدء معركة طرابلس ضمن معارك ثورة 17 فبراير وذلك لتحرير العاصمة الليبية من قوات العقيد معمر القذافي.

2014 - الجيش الإسرائيلي يغتال ثلاثة من قادة كتائب عز الدين القسام هم رائد العطار، ومحمد أبو شمالة، ومحمد برهوم في إطار حربه على غزة.

2015 - تفجيرات في مصر تستهدف مباني حكومية في كل من القاهرة، والجيزة.

2016 - انفجار في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا قرب الحدود السورية ووقوع إصابات وقتلى في التفجير.

2019 - حلّ المجلس العسكري الانتقالي إثر تشكيل المجلس السيادي السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان الذي أدّى أمامه تسعة من أعضاء المجلس اليمين الدستورية، على أن يحكم المجلس السودان لفترة انتقالية مدتها 39 شهرًا.

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مواليد يوم 20 أغسطس

1858 - عمر المختار قائد المقاومة الليبية ضد الاحتلال الإيطالي لليبيا.

1888 - محمد حسين هيكل، شاعر وأديب وسياسي مصري.

1890 - هوارد فيليبس لافكرافت، أديب أمريكي.

1901 - سالفاتوري كوازيمودو، شاعر إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1959.

1913 - روجر سبيري، عالم أمريكي في العلوم العصبية حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1981.

1948 - حسن ناجي، شاعر وكاتب مسرحي أردني.

1956 - جوان ألين، ممثلة أمريكية.

1972 - عادل كرم، ممثل لبناني.

1974 - إيمي آدمز، ممثلة أمريكية.

1980 - جيني إسبر، ممثلة سورية.

1992 - ديمي لوفاتو، ممثلة أمريكية.

وفيات يوم 20 أغسطس

1915 - باول إرليخ، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1908.

1917 - أدولف فون باير، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1905.

1961 - بيرسي ويليامز بريجمان، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1946.

2011 - نغم فتوكي، ممثلة جزائرية.

2012 - ملس زيناوي، رئيس وزراء إثيوبي.

2017 - جيري لويس، ممثل أمريكي.