الأحد 20 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الغربية يستقبل وزير التموين والتجارة الداخلية بديوان عام المحافظة

محافظ الغربية يستقبل
محافظ الغربية يستقبل وزير التموين والتجارة الداخلية،فيتو

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مكتب السجل التجاري النموذجي دخل  المركز التجاري بالمنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، 

 

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استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبه صباح اليوم، الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في مستهل زيارته لمحافظة الغربية لافتتاح مكتب السجل التجاري النموذجي بالمركز التجاري بالمنطقة التجارية اللوجستية بمدينة طنطا، 

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جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات رقمية ومتميزة وفي ضوء خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لميكنة الخدمات التجارية المقدمة لجمهور المنتسبين من التجار والصناع، كما سيتفقد الوزير الأنشطة التجارية المتنوعة بالمنطقة اللوجستية التجارية.

جاء ذلك بحضور الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية، المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة المنطقة اللوجستية.

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